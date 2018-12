Calciomercato Inter, per la fascia torna in voga il nome di Thauvin

"Da "Mai stati in B" all'improbabile confronto tra Berretoni e Icardi, senza dimenticare quei "30 sul campo" (trenta furono i pullman di tifosi neroverdi che arrivarono a San Siro). L'avvicinamento social del Pordenone fu da top club. Sul campo poi l'Inter riuscì ad avere la meglio solo ai calci di rigore (5-4), ma la sconfitta non smorzò l'entusiasmo della società friulana.

Un anno fa l'Inter affrontava il Pordenone a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita come un'altra per i nerazzurri, un match storico per i Ramarri che prima della gara riuscirono ad attirare le simpatie di tutta Italia. Il merito fu di Marco Michelin, capo ufficio stampa e social media manager, e Sebastiano Orgnacco, collaboratore social web e grafico.

