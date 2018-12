Fine di un’era nel ciclismo: la Sky, a fine 2019, dirà addio alle due ruote a pedali. La notizia arriva all’improvviso. Il network, entrato in questo mondo 9 anni fa, ha raccolto grandi successi. Resteranno nella storia i sei Tour de France vinti con tre diversi ciclisti.

Bradley Wiggins, primo vincitore in terra francese con la corazzata inglese nel 2012. Poi Chris Froome e i suoi 4 successi e infine un altro inglese, Geraint Thomas, detentore della maglia gialla 2018.

Anni ricchi di trionfi sì, ma anche con qualche polemica. Non va dimenticato il presunto (perché mai dimostrato) doping farmacologico durante i periodi Wiggins e Froome. Non va messo da parte nemmeno il “doping tecnologico” con i motorini nelle bici. Il tutto ha reso ancora più famosa una delle squadre più milionarie e vincenti dell’era del ciclismo.

Chissà chi sarà il capitano al prossimo Tour de France: Chris Froome o Geraint Thomas? Ai due fenomeni della bici il compito di regalare l’ultima maglia gialla della propria storia alla Sky, che a fine 2019 dirà addio alle corse in bicicletta.

Sky has announced that 2019 will be the final year of its involvement in cycling, drawing to a close an association spanning more than a decade of unprecedented success.



Read more: https://t.co/iONsk8g8Lj pic.twitter.com/k5SXjrptjT