Bianconeri in casa dello Young Boys per blindare il primo posto. Allegri lancia Rugani dal primo minuto e pensa a Cuadrado come terzino.

4 ore fa di Andrea Bracco

Tra poche ore la Juventus scenderà in campo per la sesta e ultima partita del proprio raggruppamento di Champions League. Il match contro lo Young Boys è assolutamente ininfluente ai fini della classifica per quanto riguarda la compagine svizzera, ormai certa dell'ultimo posto nel girone, ma è molto importante per i bianconeri che, dal canto loro, dovranno ottenere tre punti per essere certi del primo posto matematico. Terminare primi garantirebbe un sorteggio più morbido agli ottavi di finale, per questo la truppa di Allegri si presenterà a Berna con l'obiettivo di fare bottino pieno.

In chiave qualificazione agli ottavi di finale molto dipenderà anche da ciò che succederà al Mestalla di Valencia, dove il Manchester United - per sognare di agganciare la prima piazza - ha solo la vittoria come risultato utile. Allegri non vuole correre rischi e quindi, pur considerato il livello dell'avversario, cercherà di mettere in campo la maggior parte del suo undici tipo, nonostante sabato sera la Juventus sia attesa dal delicato Derby della Mole contro il Torino.

Dall'altra c'è uno Young Boys che ormai pensa solo più al campionato, dove anche quest'anno sembra la favorita per bissare il titolo della scorsa stagione. Gli svizzeri non hanno opposto grandi resistenze, candidandosi fin dal giorno del sorteggio a Cenerentola del raggruppamento. Con un solo punto in cinque partite, sono una delle squadre peggiori di questa edizione di Champions League e, nella gara di andata, vennero travolti dalla strepitosa prova di Paulo Dybala, autore di una tripletta.

Champions League, le probabili formazioni di Young Boys - Juventus

Come detto in precedenza, la Juventus parte favorita e per arrivare prima, qualora il Manchester United non vincesse a Valencia, potrebbe addirittura permettersi di pareggiare o anche perdere. In ogni caso non è necessario correre rischi, quindi Allegri manderà in campo una formazione con un paio di modifiche rispetto a quella titolare ma, soprattutto, con un paio di dubbi che verranno sciolti solo a poche ore dalla partita. Il modulo sarà un 4-4-2 molto lineare e (si spera) efficace: davanti a Szczesny giocherà la linea centrale composta da Bonucci e Rugani, schierato dal primo minuto per dare un po' di respiro al sempre presente Chiellini. In fase di definizione, invece, è la scelta dei terzini: i favoriti per scendere in campo dal primo minuto sono Cuadrado - che quindi scala sulla linea difensiva a destra - e De Sciglio.

A centrocampo confermata la coppia centrale formata da Pjanic e Bentancur, con Bernardeschi e Douglas Costa come esterni. Il brasiliano tornerebbe finalmente titolare dopo diverse panchine, potendo così ritrovare i minuti che gli sono mancati ultimamente. Non ci dovrebbero invece essere dubbi nemmeno su Bernardeschi: l'ex viola è in cerca dell'ennesima prova convincente per provare a prenotare una maglia da titolare in vista del derby. Davanti, con Cristiano Ronaldo, giocherà Mandzukic.

Modulo speculare per lo Young Boys che, per l'occasione, saluterà la Champions League con il suo 4-4-2 ormai marchio di fabbrica. Il portiere è Von Balmoos, uno dei più affidabili della Super League svizzera. Davanti a lui agirà un reparto a quattro che, da destra a sinistra, vedrà probabilmente partire da titolari l'interessante Mbabu, Lauper, Camara e Benito, altro ragazzo da tenere sott'occhio. In mezzo la stella è Sow, centrocampista tutto grinta e sostanza, molto pericoloso negli inserimenti senza palla. Accanto a lui spazio ad Aebischer, prodotto del settore giovanile locale. A destra gioca Fassnacht, esterno rapido dal dribbling facile, mentre sull'out opposto troverà spazio Ngamelu. Davanti, con il bomber Hoarau, ci sarà Assalé.

YOUNG BOYS (4-4-2): Van Balmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Ngamelu; Hoarau, Assalé. Allenatore: Seoane

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Bernardeschi, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore Allegri

Dove vedere Young Boys - Juventus in TV e streaming

I precedenti tra Young Boys e Juventus

L'unico precedente tra Young Boys e Juventus risale alla gara di andata giocata a Torino e terminata 3-0, nella quale uno scatenato Paulo Dybala non ha avuto pietà dei malcapitati svizzera. Buona la tradizione della Juventus contro le avversarie svizzere: dei sette incontri giocati fino a oggi, i bianconeri ne hanno vinti sei e perso solo uno (contro il Basilea).