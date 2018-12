I bianconeri cadono sul campo dello Young Boys ma mantengono il primo posto a causa della contemporanea sconfitta del Manchester United a Valencia. Figuracce anche per Roma e Real Madrid.

12 dic 2018 di Simone Cola

Ultimi 90 minuti della fase a gironi di Champions League: dopo la delusione del martedì, che ha visto l'eliminazione di Inter e Napoli, il calcio italiano sorride a metà nell'ultima giornata prima della lunga pausa che porterà agli ottavi di finale della massima competizione europea per club dato che sia la Juventus che la Roma cadono contro avversarie sulla carta molto abbordabili, due sconfitte indolori ma che comunque fanno riflettere.

Nel gruppo H la Juventus rischia di perdere la testa del girone cadendo incredibilmente in Svizzera in casa dello Young Boys, che colpisce due volte con Hoarau e che poi è bravo a resistere al ritorno dei bianconeri, capaci soltanto di dimezzare lo svantaggio con Dybala a 10' dalla fine. Una sconfitta, quella di Cristiano Ronaldo e compagni, resa indolore dal Valencia che già certo del terzo posto riesce comunque ad avere la meglio in casa del Manchester United, steso dalla rete di Soler e dall'autogol di Jones e che solo nel finale accorcia con Rashford.

Nel gruppo G il fatto che Roma e Real Madrid fossero già qualificate agli ottavi di finale non giustifica le imbarazzanti sconfitte rimediate negli ultimi 90 minuti della fase a gironi: la Champions League è pur sempre la competizione più importante al mondo e va onorata in ogni gara, cosa che non fanno né i giallorossi battuti 2-1 in trasferta dal Viktoria Plzen né i campioni d'Europa in carica, che addirittura cadono 0-3 contro il CSKA Mosca rimediando la peggior sconfitta di sempre in campo internazionale. Ai russi l'impresa non basta neanche per centrare l'Europa League, alla Roma una vittoria non sarebbe comunque bastata per passare come prima.

Champions League, tutti i verdetti di mercoledì 12 dicembre

Tutto già scritto anche nel gruppo E: Bayern Monaco e Ajax, già certe del passaggio agli ottavi di Champions League, si danno battaglia a Amsterdam e chiudono con uno spettacolare 3-3 dove ben 4 reti vengono segnate negli ultimi 10' di gioco. I bavaresi passano con Lewandowski, subiscono il sorpasso dei Lancieri (doppietta di Tadic) e poi trovano il pari ancora con il bomber polacco e il 2-3 con Coman prima del pareggio in extremis a causa di un autogol di Sule. Il Benfica stende in casa l'AEK Atene con una rete di Grimaldo, che nel finale impedisce ai greci di conquistare almeno un punto in tutto il girone.

Ancora due gol in Champions League per il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski

Nel gruppo F il Manchester City già qualificato e certo del primo posto va sotto in casa contro il fanalino di coda Hoffenheim - rete di Kramaric - ma poi rimonta autorevolmente e si impone 2-1 con una doppietta del tedesco Sané, mentre nella partita che vale il secondo posto il Lione riesce a uscire indenne dal campo dello Shakhtar Donetsk centrando così la qualificazione agli ottavi. Eroe dei francesi Nabil Fekir, che al 65esimo trova il gol del pareggio dopo il vantaggio degli ucraini firmato da Junior Moraes.

Gruppo E

Bayern Monaco 14 Ajax 12 Benfica 7 AEK Atene 0

Accedono agli ottavi di finale Bayern Monaco e Ajax, Benfica in Europa League

Gruppo F

Manchester City 13 Lione 8 Shakhtar Donetsk 6 Hoffenheim 3

Accedono agli ottavi di finale Manchester City e Lione, Shakhtar Donetsk in Europa League

Gruppo G

Real Madrid 12 Roma 9 Viktoria Plzen 7 CSKA Mosca 7

Accedono agli ottavi di finale Real Madrid e Roma, Viktoria Plzen in Europa League

Gruppo H

Juventus 12 Manchester United 10 Valencia 8 Young Boys 4

Accedono agli ottavi di finale Juventus e Manchester United, Valencia in Europa League