Una scena bellissima arriva dagli spalti di Anfield: un tifoso dei Reds impazzisce di gioia al gol dell'egiziano e racconta l'azione al cugino non vedente.

12 dic 2018

No, il calcio non è soltanto gioco. Potrà sembrare una banalità, una forzatura, ma è la pura verità. Basti guardare e riguardare il video che arriva dalle tribune di Anfield, precisamente nel momento in cui ieri sera Mohamed Salah sblocca il risultato e di fatto regala al Liverpool la qualificazione agli ottavi di Champions League, condannando il Napoli alla retrocessione in Europa League.

Dopo che l'egiziano brucia Koulibaly e batte Ospina facendogli passare il pallone col destro sotto le gambe, i tifosi dei Reds impazziscono di gioia. Tra questi ce n'è uno sui cui le telecamere indugiano. È un ragazzo non vedente venuto allo stadio col cugino.

Quest'ultimo lo abbraccia e non la smette di urlare per la felicità. Poi gli si avvicina all'orecchio e gli racconta l'azione che ha portato al gol dell'1-0, l'assolo travolgente di Mohamed Salah. Il video fa in fretta in giro del mondo e conquista tutti. "Sono un tifoso dell'Everton e sto piangendo dall'emozione", questo solo uno dei tanti commenti piovuti su Twiiter.