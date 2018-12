Lo hanno scritto dal club olandese agli Spurs. Le reazioni dei tifosi interisti, infastiditi dalla furia messa in campo dal PSV, mentre il club nerazzurro per ora tace.

6 ore fa di Alberto Casella

Asamoah l'ha fatta grossa, Vecino la prende-sempre-lui stavolta non c'era e mancava la garra charrua a salvare la serata di Champions League. Candreva pareva arrugginito dalle troppe panchine, Perisic ha preso un palo ma da tanto pare la controfigura indisponente del campione che sarebbe.

E si potrebbe andare avanti coinvolgendo anche De Vrij, beffato troppo facilmente da Lozano, e soprattutto un Brozovic eccessivamente svagato o un Borja Valero talmente lento e fragile da far rimpiangere ai tifosi nerazzurri persino Joao Mario. Per tacere di Spalletti.

L'Inter, insomma, si è buttata via. Il match era da dentro o fuori. Battere il PSV era tutto tranne che impossibile, ma la missione di mettere un paio di gol di vantaggio fra sé e gli olandesi in attesa di notizie dal Camp Nou si è rivelata troppo grande per i nerazzurri, che hanno dovuto dire addio alla Champions League.

Champions League: quel tweet del PSV che non piace all'Inter

Il PSV ha fatto la sua partita, si è accucciato per proteggersi davanti alle prime folate nerazzurre, ha approfittato della frenesia che si è impossessata degli uomini di Spalletti dopo il suicidio di Asamoah e ha gestito a lungo il vantaggio, accarezzando per un'ora il sogno, bello e legittimo, di una vittoria prestigiosa a San Siro, con la quale salutare questa Champions League sinora avara di soddisfazioni.

Lo ha fatto, come usa ormai ovunque, con tutti i mezzi, leciti va detto, a disposizione, rallentando il gioco, perdendo tempo in ogni occasione possibile. Ci sta, per carità, nulla di scandaloso. Quello che però ha fatto arrabbiare i tifosi interisti è stato il protrarsi di quegli atteggiamenti anche una volta che la zuccata vincente di Icardi aveva precluso agli olandesi la possibilità di uscire dal Meazza con lo scalpo nerazzurro. Creare gioco e cercare di vincere va bene, è lo sport bellezza, ma ai fan della Beneamata non è piaciuto quell'incarognirsi in atteggiamenti al limite del micragnoso che a quel punto non avevano più lo scopo di portare i tre punti.

Nulla di scandaloso, è bene ripeterlo - sui campi di calcio si è visto di molto, molto peggio - ma forse ai limiti dell'inopportuno. Sicuramente oltre quei limiti, invece, è stato il tweet indirizzato al Tottenham, postato sull'account ufficiale del PSV a fine partita: "Più tardi ringraziateci".

Parole che se da un lato hanno sollevato commenti zuccherosi dai sostenitori degli Spurs, hanno mandato su tutte le furie i tifosi dell'Inter che hanno mostrato tutta la loro indignazione. Una "scivolata" di dubbio gusto che, trattandosi dell'account ufficiale di un club di Champions League, sarebbe stato più opportuno evitare? Forse. L'Inter, per ora, non reagisce.