I campioni d'Europa in carica dimostrano di essere tutt'altro che guariti e incassano un imbarazzante 0-3 dal CSKA Mosca: è la peggior sconfitta casalinga di sempre in Europa e il segnale definitivo della fine di un ciclo.

12 dic 2018 di Simone Cola

Già qualificato agli ottavi di finale di Champions League, la competizione più importante al mondo a livello di club e che ha vinto quattro volte nelle ultime cinque stagioni comprese le ultime tre consecutive, forse neanche il da sempre esigente pubblico del Santiago Bernabeu chiedeva al Real Madrid di incantare con un gioco convincente e di sommergere di gol un CSKA Mosca modesto ma comunque insidioso.

Troppo recenti sono del resto le enormi difficoltà incontrate dalla squadra nel corso di questo inizio di stagione per permettere anche al più inguaribile degli ottimisti di sperare che come per magia spariscano i limiti di un gruppo di campioni che, trovatosi orfano di Zidane e Cristiano Ronaldo prima e poi incapace di ingranare con il nuovo tecnico Lopetegui ha finito per entrare in un tunnel da cui si può uscire soltanto partita dopo partita.

Ma se in pochi si aspettavano un Real Madrid formato Champions League, scintillante e vincente, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di assistere contro il CSKA Mosca alla peggior sconfitta casalinga nella storia delle merengues in Europa, uno 0-3 che getta pesanti ombre sia sul futuro del tecnico Solari che su quello di diversi giocatori: il giocattolo sembra essersi definitivamente rotto, e sarà impossibile riaggiustarlo senza cambiare molti pezzi. A sancirlo un'imbarazzante sconfitta in casa che nella fase a gironi non arrivava addirittura dal 2009, quando fu il Milan di Leonardo a spuntarla 2-3.

Champions League, sconfitta storica per il Real Madrid: il CSKA vince 3-0 al Bernabeu

Forse Santiago Solari, ufficialmente tecnico del Real Madrid da un mese, si fa prendere la mano e si fida troppo del recente filotto di vittorie inanellato con Roma, Valencia, Melilla e Huesca: nell'ultima dei gironi di Champions League, con la qualificazione già in tasca, l'argentino attua un ampio turnover con Vallejo e Javi difensori centrali, Valverde e Llorente in mediana e il contestato Isco sulla trequarti insieme al giovane Vinicius e a Asensio in supporto a Benzema.

I blancos non partono nemmeno troppo male, ma sul finire del primo tempo subiscono un uno-due che li manda al tappeto: prima segna Chalov e poi raddoppia Schennikov, il Bernabeu fischia e la squadra sparisce letteralmente dal campo. I campioni d'Europa sono incapaci di reagire e nella ripresa, tra i boati di disapprovazione dei propri tifosi, subiscono anche lo 0-3 di Sigurdsson che certifica la peggior sconfitta casalinga della storia in campo internazionale.

E mentre Marca subito dopo il triplice fischio finale definisce la prestazione "indegna dei campioni in carica" arrivano le parole dei protagonisti, primo tra tutti ovviamente l'allenatore Santiago Solari, che vede la sua permanenza sulla panchina del Real messa a grave rischio a distanza di un mese dall'investitura ufficiale e la conferma a fine stagione praticamente una chimera.

Non siamo stati capaci di essere efficaci né nella nostra area di rigore né nella loro, ma è vero che durante la prima mezz'ora abbiamo dominato il gioco e abbiamo avuto opportunità che non siamo stati bravi a concretizzare mostrandoci pronti sui loro contropiedi. Poi il nostro secondo tempo è stato davvero brutto e non mi ha ovviamente soddisfatto, così come il risultato. Mi assumo la responsabilità di aver schierato una squadra con molti giovani, ci serviva perché avevamo bisogno di provare diversi giocatori, alcuni che avevano avuto poche possibilità e altri che tornavano da un infortunio e anche per permettere di riposare agli altri, dato che dobbiamo andare avanti in tutte le competizioni. Siamo scontenti del risultato, avremmo voluto concludere con una vittoria. È frustrante perdere e farlo in casa, non è quello che ci aspettavamo.

Solari: "Me voy triste por el resultado y porque confiábamos cerrar el grupo con victoria."

Oltre al risultato quello che ha fatto infuriare il pubblico del Bernabeu è stato la totale assenza di un piano di gioco e l'incredibile sterilità offensiva: in 50 partite giocate in Champions League il portiere del CSKA Akinfeev ha mantenuto la porta inviolata soltanto in 3 occasioni, 2 di queste nelle gare contro il Real Madrid - anche all'andata a Mosca infatti i blancos furono sconfitti 1-0. Marcelo, un'istituzione in casa Real, è duro ma allo stesso tempo cerca di pensare positivo.

Ci abbiamo provato dal primo minuto, abbiamo creato 14-15 occasioni, loro appena 3 e hanno segnato tutte e 3 le volte. Non possiamo dare questa immagine di noi, se i tifosi fischiano hanno il pieno diritto di farlo e se c'è qualcosa di sbagliato va cambiato. Dobbiamo farlo parlando tra di noi, nello spogliatoio, sono qui da 12 anni e ho vissuto situazioni anche peggiori.

Anche Emilio Butragueno, leggenda del Real e attuale direttore delle relazioni istituzionali, non cerca di negare che esista un problema ma è convinto che vada circoscritto a una partita che resterà purtroppo negli annali ma che fa storia a sé.

Abbiamo iniziato bene la gara, loro poi hanno segnato due volte prima dell'intervallo ma onestamente penso che fosse un po' troppo per loro, un passivo immeritato per noi. Lo 0-3 è un risultato difficile da digerire, siamo i campioni d'Europa, siamo il Real Madrid, non ci piace perdere e non ci piace farlo in casa. Ma è un risultato eccessivo, la squadra non meritava una punizione così severa.

Il Real Madrid non perdeva in casa nella fase a gironi della Champions League da più di nove anni: l'ultima sconfitta era avvenuta il 21 ottobre 2009 contro il Milan, con i rossoneri capaci di imporsi 2-3. Alla rete di Raul - arrivata su papera di Dida - aveva risposto Pirlo, quindi erano arrivati il vantaggio rossonero con Pato, il pari dei blancos con Drenthe e il gol della vittoria del Diavolo nel finale ancora con Pato. Questo il tabellino di quella partita.

REAL MADRID-MILAN 2-3

Real Madrid (4-2-2-2): Casillas; S. Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo; L. Diarra, Xabi Alonso; Granero (67' Drenthe), Kakà; Raul, Benzema. All. Pellegrini.

Milan (4-3-2-1): Dida; Oddo, Nesta, T. Silva, Zambrotta; Seedorf, Pirlo, Ambrosini; Pato, Ronaldinho (92' Flamini); Inzaghi (60' Borriello). All. Leonardo.

Arbitro: De Bleeckere (BEL)

Marcatori: 19' Raul, 31' st Drenthe (R), 17' st Pirlo, 21' st e 43' st Pato (M)