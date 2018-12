La doppietta dell'attaccante francese costa ai bianconeri la seconda sconfitta stagionale, ma non il primato del girone: Allegri fa turnover e aspetta troppo a mettere Dybala.

12 dic 2018 di Daniele Rocca

Una sconfitta che non fa male. La Juventus cade a Berna ma mantiene il primato del girone. Merito del Valencia, che al Mestalla batte il Manchester United di Mourinho. I bianconeri non hanno niente da temere dal sorteggio: gli ottavi di Champions League non nascondono grosse insidie. Il passo falso contro lo Young Boys va in archivio senza ripercussioni.

La doppietta di Hoarau, migliore in campo per distacco, costringe la Juventus al secondo ko stagionale. Entrambi ottenuti in Champions League: il primo contro lo United all'Allianz Stadium, il secondo stasera nel gelo dello Stade de Suisse.

Un rischio calcolato, viste i tanti cambi effettuati da Allegri rispetto alla formazione titolare. Dentro Rugani, esce Chiellini. E non è un caso se la Juventus diventa più fragile. Cancelo non è neanche in panchina, Alex Sandro costretto ad entrare per l'infortunio di Cuadrado. Solo venti minuti per Dybala, che gli bastano per pennellare due capolavori. Il primo è buono, il secondo no.

Guillaume Hoarau since joining Young Boys:



👕1⃣5⃣0⃣

⚽️1⃣0⃣1⃣#UCL pic.twitter.com/4eGBLDv3Hp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018

Champions League, le pagelle di Young Boys-Juventus

Young Boys (4-3-3): Wolfli 6; Mbabu 6, Camara 6.5, Benito 6.5, Garcia 6; Sow 6.5, Lauper 6.5, Aebisher 6; Ngamaleu 7, Hoarau 7.5, Fassnacht 6 (80' Bertone). All: Seoane 7.5.

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6 (23' Alex Sandro 5.5), Rugani 5.5, Bonucci 5.5, De Sciglio 6 (72' Dybala 7); Bentancur 5.5, Pjanic 6 (65' Emre Can 6), Bernardeschi 5; Douglas Costa 6.5, Mandzukic 5.5, Ronaldo 5,5. All. Allegri 5.5.

I migliori

Hoarau 7.5

Una doppietta che vale Hoarau. Bling bling, come direbbe Gué Pequeno nella hit che spopola in questo periodo. Il primo su calcio di rigore, il secondo mandando al bar Bonucci: finta, rientro e palla sul palo più vicino. È la sua serata: colpisce la traversa della propria porta deviando il colpo di testa a botta sicura di Alex Sandro. Si prende gli applausi del pubblico, eroe per una notte, di Champions League.

Ngamaleu 7

Conquista il rigore e serve l'assist del raddoppio. Nella doppietta di Hoarau c'è tanto di Ngamaleu: merito anche del tecnico Seoane, che lo schiera più centrale rispetto al suo ruolo di esterno di fascia. Tra le linee imperversa, senza dare punti di riferimento alla difesa juventina. Un fattore che spacca la partita.

Dybala 7

Merita mezzo voto in più per il gol del pareggio che non gli convalidano. Tutta 'colpa' di Cristiano Ronaldo, in fuorigioco sulla traiettoria del tiro. Ed era stato proprio lui a riaprire la partita con una sassata che fa crollare le certezze dello Young Boys. Wolfli non può fare niente. A venti minuti dalla fine prende il posto di De Sciglio e la Juventus sulle spalle. È uno dei pochi a salvarsi nel freddo di Berna.

I peggiori

Alex Sandro 5.5

Entra al posto dell'infortunato Cuadrado. Sette minuti dopo commette il fallo da rigore che consente allo Young Boys di passare in vantaggio. Non è solo colpa sua: Douglas Costa lo mette in difficoltà con un passaggio in verticale privo di qualsiasi logica, lui fa il resto. Nessuna particolare accelerazione, non c'è niente del miglior Alex Sandro.

Bernardeschi 5

Concentrazione sotto zero, come la temperatura allo Stade de Suisse. Il sintetico di Berna è un incubo per Berna: tanti stop sbagliati, passaggi sempre fuori giri. Qualche dribbling qua e là, ma niente di concreto. Sparisce dal campo a metà della ripresa, Allegri gli dà fiducia e non lo toglie. Col senno di poi, non gli ha fatto un favore.