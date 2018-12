Nell'ultima gara del girone di Champions League della Roma arriva l'ennesima sconfitta stagionale. Il Viktoria Plzen batte i giallorossi 2-1 e se ne va in Europa League.

12 dic 2018 di Paolo Rocchetti

Notte horror a Plzen. Dai giallorossi ci si aspettava una reazione sul campo, dopo essere stati raggiunti nei minuti finali da un Cagliari in nove uomini in campionato. Invece la Roma nell'ultima sfida del girone di Champions League, da qualificata, contro il Viktoria riesce a perdere l'incontro. I primi quarantacinque minuti terminano con il punteggio di zero a zero, con un Pastore assolutamente non in forma e tra i peggiori in campo.

Nella ripresa invece arrivano i gol, cechi avanti con la rete di Jan Kovarik al minuto 62', che approfitta della dormita dei difensori della Roma e posizionato sul secondo palo sfrutta il cross di Kopic. Il pari degli uomini di Di Francesco arriva dopo pochi minuti, al 72', in gol Cengiz Under che con un tiro secco e preciso rasoterra indirizza la palla all'angolo. Successivamente, ennesima debacle difensiva dei giallorossi. Chory approfitta della respinta di Mirante, e insacca il gol del vantaggio di testa. Viktoria avanti 2-1. Altra piccola reazione da parte di Cristante che prova con una rasoiata che esce di poco fuori. C'è tempo anche per ricevere un cartellino rosso da parte del neo entrato Luca Pellegrini per Zonzi al 35' della ripresa. Doppio giallo, prima entrata in ritardo su Petrzela, poi brutto fallo su Havel. Termina così l'incontro e prosegue il momento negativo del club capitolino. Settima sconfitta stagionale.

Un dato davvero allarmante e che a livello europeo dovrebbe far discutere: la Roma ha concesso nelle ultime 30 trasferte in Champions League sempre almeno un gol, striscia più lunga dell'intera competizione, al parti del Celtic Glasgow. Negli ultimi 9 incontri tra campionato e coppa i giallorossi hanno sempre subito gol.

Manolas: "Non è solo sfortuna, dobbiamo dire che non siamo all'altezza"

Termina così l'intervento di Manolas nel post partita della gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. Ammissione di colpa da parte del difensore greco, così non va e qualcuno in società dovrà cercare un modo per far ripartire questa squadra. Da capire se ci sarà ancora fiducia da parte del presidente Jim Pallotta nelle doti di Di Francesco e concedergli l'ultima oppurtunità contro il Genoa domenica in campionato, oppure se vorrà cambiare subito il tecnico. I nomi che si fanno sono sempre quelli di Montella, Sousa o Blanc al momento.

Prendiamo gol e ad ogni azione che hanno gli avversari sono pericolosi. Dobbiamo essere compatti e cercare di accorciare sugli avversari. I gol presi non sono da grande squadra. Ho sempre detto che non si difende in 4, ma in 11. Per questo prendiamo sempre gol

Ha continuato ancora Manolas, che poi traccia la rotta per il futuro:

Dobbiamo avere coraggio e trovare serenità e personalità per uscire da questo momento come abbiamo sempre fatto. Non abbiamo fatto una brutta gara ma alle prime due occasioni abbiamo preso due gol

Al termine del match, Manolas è andato sotto il settore riservato ai tifosi della Roma a 'prendersi' i fischi.