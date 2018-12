Bianconeri costretti a vincere per passare il girone da primi in classifica.

52 minuti fa di Alessandro Naimo

Young Boys-Juventus è l'ultima gara della fase a gironi di Champions League. Dopo la vittoria contro il Valencia, la squadra di Allegri è già qualificata agli ottavi di finale. Per passare il Gruppo H come primi, i bianconeri sono costretti a far risultato contro lo Young Boys: la situazione in classifica vede infatti la Juventus prima con 12 punti, ma il Manchester United è subito dietro a 10 punti. Chiudono il girone il Valencia terzo con 5 punti e lo Young Boys ultimo con un solo punto conquistato. La Juventus è dunque costretta a vincere se vuole qualificarsi agli ottavi come prima nel girone. L'altro match in programma è quello tra Manchester United e Valencia, in programma al Mestalla alle 21.

Champions League, dove vedere Young Boys-Juventus in TV e streaming

Young Boys-Juventus, gara valida per la 6ª giornata di Champions League, si gioca mercoledì 12 dicembre alle 21 allo Stade de Suisse di Berna. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Young Boys-Juventus in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Chi non ha un abbonamento Sky può seguire Young Boys-Juventus in chiaro su Rai1, collegamento previsto alle 20.30. È possibile seguire Young Boys-Juventus in streaming collegandosi al servizio gratuito Rai Play o, per gli abbonati Sky, a Sky Go.