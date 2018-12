Giallorossi già qualificati agli ottavi di Champions.

2 ore fa di Alessandro Naimo

Viktoria Plzen-Roma è la gara valida per la 6ª e ultima giornata di Champions League. La squadra di Di Francesco è già qualificata agli ottavi di finale: la classifica del Gruppo G vede i giallorossi secondi con 9 punti, mentre comanda il Real Madrid a 12. Viktoria Plzen e CSKA Mosca sono rispettivamente terza e quarta con 4 punti. Una vittoria potrebbe risollevare il morale della Roma, che nell'ultimo turno di campionato si è vista raggiungere dal Cagliari a tempo ormai scaduto. La posizione di Di Francesco è ancora in bilico, ed iniziano a circolare già i nomi dei suoi successori. Per questo i giallorossi arriveranno in Repubblica Ceca per fare risultato. L'altra gara del girone sarà quella tra Real Madrid e CSKA Mosca.

Champions League, dove vedere Viktoria Plzen-Roma in TV e streaming

Viktoria Plzen-Roma è la gara valida per l'ultima giornata di Champions League: il match è in programma allo stadio Mesta Plzne di Plzen mercoledì 12 dicembre alle 18.55. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Viktoria Plzen-Roma in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Viktoria Plzen-Roma sarà trasmessa anche in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma disponibile tramite app e riservata agli abbonati Sky.