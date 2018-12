Le prime due posizioni del Gruppo G sono già decise. Il Real Madrid passa agli ottavi di Champions League da capolista grazie ai 12 punti fin qui conquistati, la Roma avanza da seconda a quota 9. In ballo però c'è ancora la "qualificazione" in Europa League, con Viktoria Plzen e CSKA Mosca appaiate a 4 punti.

I giallorossi sfideranno alle 18.55 i cechi nel loro stadio, sarà un match utile a ritrovare morale dopo l'incredibile pareggio contro il Cagliari nell'ultimo turno di Serie A. Sarà anche una sfida che servirà a Di Francesco per fissare a terra la sua panchina, pericolosamente traballante in queste ore.

In conferenza stampa il tecnico si è però dimostrato sereno e convinto del suo lavoro. Sente la fiducia della società, che gli è stata confermata anche pubblicamente per bocca del direttore sportivo Moncho. Crede quindi fermamente che la crisi verrà presto messa alle spalle.

Non ho molto da dire si questo momento - ha esordito Di Francesco - perché periodi come questi capitano nel nostro lavoro. Dico però che se sono qui è perché c'è la consapevolezza da parte della dirigenza di avere un allenatore con le sue idee e il suo pensiero. Io credo nel mio lavoro ed è arrivato il momento di cambiare rotta. Il ritiro è servito per capire anche il motivo di questi risultati, voglio continuare a combattere e cercare le soluzioni per metterci alle spalle ogni problema. Accanimento nei miei confronti? Conosco Roma, un allenatore passa in poco tempo dalle stelle alle stalle. Dico solo che qualcuno non merita neanche le mie parole