Le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match contro lo Young Boys.

0 condivisioni

46 minuti fa

Dopo un girone simile si stenta a credere che la Juventus non sia ancora sicura del primo posto nel Gruppo H. Eppure è proprio così. Ecco perché allo Stade de Suisse Massimiliano Allegri non vuole cali di concentrazione e chiede ai suoi di battere lo Young Boys per aumentare le possibilità di un ottavo di Champions League "morbido".

Cristiano Ronaldo giocherà - esordisce Allegri in conferenza - perché il primo posto per noi è molto importante. Se non ci fosse stato nulla in ballo, avrebbe riposato. Dobbiamo arrivare primi davanti al Manchester United perché ormai la Juve è stabilmente tra le grandi d’Europa. E poi vincere ci permetterebbe di evitare corazzate come Barcellona, Real Bayern, City e Bayern. Questa è una Champions con tantissima qualità, quindi non mi dispiacerebbe un ottavo più tranquillo. Dai quarti poi saranno tutte battaglie

Sullo Young Boys ha detto:

Affronteremo una squadra che gioca bene a calcio e che in casa ha sempre fatto ottime figure. E poi a Old Trafford ha perso solo al 91’. La palla viaggerà molto più velocemente, ma il sintetito non è una preoccupazione. Noi dobbiamo giocare da squadra seria e portare a casa la vttoria, anche perché non voglio sprecare tempo ed energie per assorbire un eventuale passo falso

Sulla formazione:

Riposerà Chiellini che su questi campi si fa sempre male. Resterà out anche Alex Sandro, lo rivedrete titolare nel derby di sabato. Bernardeschi e Douglas Costa stanno bene

Tra i pali ci sarà Szczesny, presente in conferenza insieme ad Allegri: