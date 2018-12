Yaya Touré lascia l'Olympiakos dopo quattro mesi e cinque presenze: decisivo il rapporto difficile col tecnico Pedro Martins. L'ivoriano è un'occasione a parametro zero per tanti club.

5 ore fa di MarcoValerio Bava

Era sbarcato ad Atene accolto come un re, migliaia di tifosi dell'Olympiakos ad attenderlo all'aeroporto "Eleftherios-Venizelos", considerato un colpo eccezionale per un calciomercato - quello greco - ormai in declino, vessato da una crisi economica che si è abbattuta sul paese e anche sul pallone ellenico. Yaya Touré sembrava pronto a iniziare un nuovo capitolo di una carriera esaltante, fatta di 18 trofei tra club e nazionale, tra cui una Champions League e un Mondiale per club vinti con il Barcellona.

Tra queste vittorie anche due con l'Olympiakos: un campionato e una coppa di Grecia nella stagione 2005-2006. Sì perché lui al Pireo aveva già giocato, quando aveva 22 anni ed era reduce dall'esperienza in Ucraina al Metalurh Donetsk. Il club di Atene lo acquistò per poco meno di tre milioni di euro, in quella stagione Yaya giocò 30 partite e mise a segno cinque gol. Poi il passaggio al Monaco per cinque milioni di euro.

Da lì in poi un crescendo continuo fino ad arrivare al Barcellona con cui mise insieme vittorie e prestazioni eccezionali. Centodiciotto gettoni e sei gol in blaugrana. Ma il vero amore di Touré è quello col Manchester City. Nell'estate del 2010 la proprietà emiratina dei Citizens vuole fare le cose in grande e investe sul calciomercato fiumi di sterline, porta a Manchester Balotelli, David Silva, Jerome Boateng, James Milner e Yaya Touré che paga 30 milioni di e a cui fa firmare un contratto da 10 milioni a stagione. È l'inizio di una storia d'amore intensa, perché l'ivoriano diventa uno degli idoli indiscussi della gente del City e Mancini per lui stravede totalmente.

Calciomercato, quale futuro per Yaya Touré

La separazione avviene in estate a causa del rapporto con Guardiola mai nato. Touré lascia Manchester dopo anni, 318 presenze e 82 gol. Addio all'Inghilterra consumato con tanta tristezza; a quel punto l'ex City torna ad Atene. Le offerte non erano tantissime, ma c'erano, quella di Yaya è una scelta di cuore, perché ad Atene si era sentito amato. Ma la seconda avventura greca non rispetta le attese sue e della tifoseria dell'Olympiakos.

In tre mesi mette insieme solo cinque presenze tra campionato e coppe, di cui una contro il Milan a San Siro in Europa League, con i rossoneri che si impongono 3-1. Il bilancio è misero, Touré gioca solo 222 minuti. Una miseria. La delusione è reciproca e inevitabile arriva la rescissione del contratto firmato a fine agosto da 2 milioni netti a stagione per due anni. Secondo i medi greci alla base della separazione il difficile rapporto col tecnico Pedro Martins. Questo il senso del comunicato emesso dal club ellenico:

L'Olympiakos e Yaya Touré comunicano che si sono accordati in modo reciproco per interrompere il rapporto di lavoro. Yaya rimarrà un membro centrale della famiglia Olympiakos e per lui le nostre porte saranno sempre aperte.

Touré ora è libero e si può accasare ovunque a gennaio. I primi rumors parlano di un imminente ritorno in Premier, con alcuni club interessati come Newcastle, West Ham, Fulham e Cardiff. Occhio anche a piste esotiche come quelle che portano verso Cina e Stati Uniti, dove non mancherebbero offerte ricche per un giocatore alla soglia dei 36 anni. C'è un particolare da non sottovalutare anche in ottica Serie A: Touré ha passaporto inglese. In Italia si vocifera di un possibile interessamento del Milan per i prossimi sei mesi. Biglia sarà out fino a marzo-aprile e un Touré porterebbe sostanza ed esperienza alla mediana rossonera. Il Napoli può pensarci se dovesse uscire Diawara. Più difficile immaginare che possano inserirsi Inter e Roma. Saranno settimane intense per Yaya, il calciomercato ha acquistato un protagonista niente male.