Il direttore sportivo giallorosso Monchi si muove sul mercato interno per individuare qualche soluzione in vista di gennaio. Piace Kouamé, ma Preziosi spara alto.

12 dic 2018 di Andrea Bracco

Sono ore molto importanti quelle che si stanno vivendo in casa Roma. I giallorossi sono attesi a un bivio per quanto riguarda la conduzione tecnica della squadra. Eusebio Di Francesco è in bilico, questo non è più un mistero, quindi il club nella figura del presidente Pallotta sta ragionando su un cambio di allenatore che, ovviamente, porterebbe a inevitabili conseguenze. Le prime potrebbero essere le dimissioni del direttore sportivo Monchi: lo spagnolo ha sempre detto di credere nel progetto legato all'ex tecnico del Sassuolo, quindi qualora saltasse Di Francesco, verrebbero a mancare i presupposti per continuare il discorso iniziato lo scorso anno. Però c'è un calciomercato – quello di gennaio – a cui pensare, una sessione alla quale lo spagnolo non può assolutamente sottrarsi.

La Roma farà sicuramente qualche operazione. Monchi ha già in programma un viaggio esplorativo in Olanda per capire se ci sono le basi per mettere le mani su qualche gioiellino di Ajax e PSV, ma allo stesso tempo si guarda con attenzione anche al calciomercato interno. In Italia ci sono alcuni giocatori che alla Roma farebbero molto comodo, i quali – rispetto ai talenti olandesi di cui sopra – porterebbero in dote un po' di esperienza in più in Serie A. Cosa che, soprattutto per dei ragazzi così giovani, può velocizzare ulteriormente il loro inserimento in squadra.

Monchi sta studiando soluzioni per tutti i reparti. Se in difesa la Roma farà sicuramente almeno un acquisto, un rinforzo dovrebbe arrivare anche nelle altre due zone del campo, dove i giallorossi potrebbero decidere di investire una bella sommetta per portarsi a casa due ragazzi particolarmente interessanti. Il primo è Christian Kouamé, attaccante del Genoa tra i più positivi della sua squadra in questa prima parte di stagione. Il secondo, invece, gioca qualche chilometro più a sud, a Bologna: si tratta di Godfred Donsah, centrocampista rossoblu cercato anche da diverse altre squadre di Serie A.

Calciomercato Roma, Kouamè nuova idea per l'attacco

La Roma vuole Kouamé. Secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni recenti, i giallorossi avrebbero individuato nell'attaccante del Genoa il rinforzo ideale per andare a mettere un po' di imprevedibilità in più al reparto offensivo della squadra. Kouamè è un classe 1997 che tatticamente agisce da seconda punta ma all'occorrenza, vista la sua grande rapidità, potrebbe essere dirottato anche sulla fascia.

Il problema principale è rappresentato dal costo del cartellino: per cederlo, Preziosi vorrebbe addirittura 35 milioni di euro. Una cifra folle, se consideriamo che l'ivoriano è sì uno dei talenti più interessanti del campionato, ma fino a sei mesi fa giocava nel Cittadella, club dal quale il Grifone lo ha prelevato per 5 milioni di euro. Ovviamente la Roma non metterà mai così tanti soldi sul piatto, ma qualora Preziosi volesse sedersi al tavolo con Monchi se ne potrebbe cominciare a parlare.

Il bolognese Donsah nome nuovo per la mediana

Sempre dall'Africa, ma stavolta dal Ghana, arriva Godfred Donsah, centrocampista centrale che può disimpegnarsi indifferentemente in una mediana a due o da interno a tre, in un ruolo in cui per Di Francesco sarebbe fondamentale avere giocatori tatticamente duttili. E allora ecco che la soluzione sarebbe Donsah, uno che già da un paio di anni avrebbe dovuto lasciare il Bologna ma, per diverse ragioni, alla fine si ritrova ancora in rossoblu.

Donsah è un pallino di Petrachi, direttore sportivo del Torino, che in estate era arrivato a offrire 8 milioni di euro per portarlo all'ombra della Mole. La risposta del Bologna? 15 milioni, la stessa cifra chiesta anche oggi da un club, quello rossoblu, che in questo momento non ha bisogno di cedere il ragazzo. Per questo Monchi, qualora non dovesse riuscire a prenderlo nel calciomercato di gennaio, potrebbe decidere di tenersi buono il nome di Donsah per la prossima estate, quando ci sarà più tempo per ragionare sui costi dell'operazione.

Monitorato Piatek: c'è la concorrenza del Napoli

A margine del discorso legato a Kouamé, la Roma starebbe pensando a lavorare in previsione futura per il sostituto di Edin Dzeko, (quasi) sicuro partente la prossima estate. L'erede del bosniaco sarebbe stato individuato nel polacco Krzysztof Piatek, una delle rivelazioni dell'attuale Serie A. Piatek ha iniziato benissimo la stagione segnando praticamente in tutte le partite della gestione Ballardini.

Una volta andato via il tecnico la mira del polacco si è un po' inceppata, per tornare a colpire nel derby contro la Sampdoria. Piatek avrebbe le caratteristiche ideali per giocare sia da unica punta, come riferimento offensivo, che in un attacco a due. Perché no, magari proprio affiancato da quel Kouamé che al Genoa lo sta assistendo in maniera straordinaria. Considerato il fatto che anche Patrick Schick probabilmente lascerà la Roma, ipotizzare il trasferimento in blocco dell'attacco genoano in giallorosso potrebbe non essere solo Fantacalcio.

Certo, difficilmente la Roma spenderà 100 milioni per prenderli entrambi, ma qualora la cifra calasse un po' Monchi potrebbe tentare di rivoluzionare l'attacco puntando forte su questi due. Piatek è valutato 60 milioni di euro, circa quindici volte tanto rispetto al prezzo col quale Preziosi lo ha strappato al Cracovia Kracòw: su di lui c'è la forte concorrenza del Napoli, disposto a farne il perno centrale del suo futuro progetto tecnico. Di sicuro, se verranno raggiunte certe cifre, l'esperienza di Piatek al Genoa è destinata a finire in breve tempo.