Guardiola stravede per lui, ma gli preferisce altri calciatori. A 19 anni è uno dei migliori talenti europei: niente rinnovo, via gratis a giugno o a gennaio per 10 milioni di euro.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Da pallino di Pep Guardiola ad esubero. Il nome di Brahim Diaz infiamma il calciomercato. Il 19enne spagnolo del Manchester City non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. A febbraio potrà firmare con qualsiasi altro club, con il Real Madrid pronto ad assicurarsi le sue prestazioni.

Curiosa la sua storia: a 14 anni stava per firmare con il Barcellona, poi arrivò il Malaga ad offrirgli il primo contratto da professionista. Infine il salto in Inghilterra tra le fila dei Citizens. Pep ha sempre avuto un debole per lui, già da allenatore dei blaugrana tentò di metterlo sotto contratto. Se lo è ritrovato in rosa anni dopo, ma non ha più puntato su di lui.

Il Real Madrid è così pronto a piazzare il colpo di calciomercato. I blancos sono sempre attenti anche ai giovani e gli hanno proposto un contratto di sei anni a circa 3,5 milioni a stagione. Al City Brahim Diaz ha già chiuso tutte le porte: sembra non ci sia nessuna speranza di rinnovo.

Getty Images Calciomercato, Brahim Diaz in azione: niente rinnovo con il City, c'è il Real

Calciomercato, il Real Madrid su Brahim Diaz: il City lo lascia andare

I piani di calciomercato del Real Madrid e del Manchester City tornano ad incrociarsi. Era il 2016, Gabriel Jesus stava per firmare con i blancos. A poche ore dalla sigla definitiva ecco la chiamata di Guardiola: “Vieni in Inghilterra, diventerai grande con me”. Il brasiliano del Palmeiras dice sì e il Real resta fermo al palo.

Gabriel Jesus esplode in Inghilterra ed è anche il motivo per cui Brahim Diaz non trova molto spazio. In più, la concorrenza è altissima. Il parco attaccanti di Pep è composto da Sterling, Sané, Mahrez e Bernardo Silva. Tradotto: spazio per il giovane spagnolo di origine marocchina non ce n’è.

Brahim Diaz è volato dalla Spagna all’Inghilterra portandosi dietro aspettative altissime. Il suo inizio di carriera invece è andato nel verso contrario. Quest’anno ha collezionato appena 3 presenze: due in Carabao Cup, l’altra nel Community Shield. Non è mai stato convocato in Premier League, eppure è uno dei migliori talenti in circolazione.

Il Real Madrid ha fiutato l’affare: contratto di sei anni a 3,5 milioni di euro a stagione. I blancos trattano con Pere Guardiola, fratello di Pep e agente del giovane calciatore. È possibile anche che l’affare si possa chiudere a gennaio versando nelle casse del Manchester City circa 10 milioni di euro. Altrimenti sarà tutto rimandato a giugno. Gratis.