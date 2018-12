L'eliminazione costa circa 10 milioni di euro. Potrebbero partire Milik e Diawara, piacciono molto Denis Suarez del Barcellona e l'attaccante del Genoa Piatek.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Il giorno dopo la testa gira ancora un po'. L'amarezza non è passata, anzi. A mente fredda fa ancora più male, anche perché bisogna fare i conti con le mancate entrate economiche. L'eliminazione dalla Champions League costa al Napoli circa 10 milioni di euro (9,5 per l'esattezza). Soldi che inevitabilmente influiscono sul calciomercato.

La partita di ieri ha detto che il Napoli ha ancora bisogno di qualche ritocco. In attacco serve un bomber, qualcuno che garantisca gol sempre. L'errore di Milik, in pieno recupero, è troppo grave. I partenopei hanno bisogno di un giocatore dello status di Icardi (che guarda caso in Champions League è per distacco il miglior marcatore dell'Inter) o di Mandzukic, gente che regga la pressione di certe partite.

Serve anche maggiore consistenza al centro del campo. Diawara non convince, in stagione ha giocato appena 414 minuti fra tutte le competizioni. Durante il calciomercato invernale potrebbe andare via per far spazio a un giocatore con maggiore esperienza.

Getty Images Denis Suarez, centrocampista del Barcellona, obiettivo di calciomercato del Napoli

Calciomercato, il Napoli cambia i piani

L'obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis è Denis Suarez, in scadenza con il Barcellona nel 2020. In questa stagione ha giocato appena 5 partite, segnando però due gol. Ai catalani non serve, potrebbero decidere di liberarsene. A 24 anni porterebbe esperienza ma anche freschezza, sarebbe un colpo di calciomercato ideale, anche a costi contenuti. Piace anche Stanislav Lobotka, slovacco classe 1994, che ha però il contratto in scadenza nel 2023 e che il Celta Vigo non ha intenzione di cedere.

In attacco potrebbe partire Milik, che piace tantissimo al Marsiglia. Il polacco, che non riesce a giocare con continuità, potrebbe accettare la cessione. Al suo posto Piatek del Genoa (attuale capocannoniere della Serie A) e Kasper Dolberg, attaccante 21enne danese dell'Ajax che però si è qualificato per gli ottavi di Champions League con i lancieri. Per prenderlo servono tanti soldi. Anche per questo il giorno dopo l'eliminazione la testa gira ancora di più. Oltre all'amarezza ora bisogna fare i conti con le mancate entrate economiche.