I Blaugrana non hanno solo Kane nel mirino e, secondo RAC1, le trattative vanno avanti da un po' di tempo. L'ex Real e Juventus non sopporta più la panchina con Sarri.

12 dic 2018 di Alberto Casella

Gli anni passano, Alvaro Morata ne ha compiuti 26. Dopo essere stato una delle più attese promesse del calcio europeo, conteso sul calciomercato dalle maggiori big del Vecchio Continente, l'attaccante spagnolo sembra attraversare una fase quanto meno interlocutoria.

Aveva 21 anni quando Marotta lo portò alla Juventus per 20 milioni, dove visse probabilmente la sua fase migliore - a Torino ha trovato anche moglie, la veneta Alice Campello - tanto che il Real Madrid non potè esimersi dalla recompra, già fissata in 30 milioni, due stagioni dopo.

Nella sua "seconda vita" alla Casa Blanca, quella con Zidane, Alvaro ha pagato lo scotto di essere... il quarto della BBC. Che, tradotto, ha voluto dire presenze non proprio continuative in Liga e poco più che briciole in Champions League.

Calciomercato, Morata stanco del Chelsea: si è offerto al Barcellona

Ma Morata voleva giocare: per questo nel calciomercato dell'estate 2017 ha scelto il Chelsea, sedotto da Antonio Conte che, vinta la Premier League, doveva sostituire Diego Costa al termine di una telenovela che finirà poi per ritorcerglisi contro. Ma l'impatto col calcio inglese non è stato come lui si aspettava: nonostante una buona partenza, ha finito per giocare una media di 66 minuti in campionato e 55 in Champions League, segnando 15 gol in 48 match stagionali.

Con Sarri, poi, le cose non stanno andando affatto meglio: fra la concorrenza di Giroud, la svolta verso il falso nueve e anche un po', diciamolo, per colpe proprie, Alvaro non gioca quanto vorrebbe e morde sempre più il freno. Per questo si fanno sempre più insistenti le voci di calciomercato su di lui. L'ultima, autorevole, arriva dal sito web dell'emittente catalana RAC1 che afferma che Morata ha sondato il Barcellona che, si sa, è in cerca di un attaccante da affiancare a Luis Suarez, ormai vicino ai 32 anni.

A te che sei il mio sostegno @alicecampello 💙. A voi perché siete la cosa più bella che abbiamo fatto👨‍👩‍👦‍👦. VAMOS CHELSEA!!!! pic.twitter.com/04ZKTfq7Gj — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) August 18, 2018

Derby londinese per il 9 blaugrana?

Le trattative sono ancora alla fase iniziale, ma ci sono stati già diversi incontri fra le parti, sempre a Londra. Si profila, dunque, un vero e proprio derby londinese per la maglia numero 9 del Barcellona, visto che nella capitale inglese, combinazione, gioca anche l'altro obiettivo blaugrana, Harry Kane del Tottenham, per il quale i catalani sarebbero disposti a pagare fino a 230 milioni di euro.