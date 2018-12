I rossoneri, dopo il no di Ibrahimovic, valutano le alternative alla pista legata al bomber della Samp: tante le ipotesi, di cui molte provenienti dalla Liga.

0 condivisioni

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Il Milan prenderà un attaccante. Al netto delle smentite, delle incertezze e delle piste poi sfumate, i rossoneri acquisteranno una punta durante il calciomercato invernale: troppo pressante la necessità di affiancare un altro attaccante a Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain, data la stabilita tattica trovata dal tecnico Gennaro Gattuso nello schierare la squadra con le due punte. I paletti che la UEFA imporrà, tuttavia, rappresenteranno l'ago della bilancia in termini di possibili esborsi: si spiega così l'abbandono della pista legata a Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che - a prescindere dall'accordo trovato coi LA Galaxy, che hanno deciso di accontentarlo sotto ogni punto di vista - avrebbe rappresentato una mossa forse troppo azzardata in una fase di transizione così delicata per il nuovo Milan.

Ecco perché è venuta fuori la pista Fabio Quagliarella, bomber sempreverde della Sampdoria e protagonista in campionato con 8 gol e 5 assist in 14 presenze. Un usato sicuro e dalla grande esperienza anche in diverse big, con l'ex Juventus e Napoli che potrebbe dunque giocarsi la sua ultima chance in un top club a 35 anni compiuti. Da superare, però, il gelo creatosi tra il procuratore dell'attaccante campano ed il patron blucerchiato Massimo Ferrero per quanto riguarda il caso Simone Zaza. Il n.1 dei doriani, infatti, non gradì il dietrofront dell'oggi centravanti del Torino, che con Quagliarella condivide l'agente. Ecco perché, stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbero anche un paio di piste provenienti dalla Liga per l'attacco del Milan: la prima condurrebbe all'ex Lecce, Udinese e Sampdoria Luis Muriel, chiuso a Siviglia dall'esplosione di quell'André Silva salutato forse troppo frettolosamente dal Diavolo.

Valide anche due piste di casa Valencia in vista del calciomercato invernale, con Kevin Gameiro e Michy Batshuayi: entrambi hanno stentato in questo inizio di stagione, anche a causa della partenza non entusiasmante degli uomini di Marcelino, e per questo è possibile che uno dei due possa cambiare aria nella speranza di rilanciare un'annata decisamente poco esaltante.

Getty Images Calciomercato Milan, gli attaccanti del Valencia Michy Batshuayi e Kevin Gameiro (in foto) rappresenterebbero due ipotesi per il reparto avanzato, al pari di Luis Muriel.

Calciomercato Milan: le altre piste per l'attacco

Non solo queste tre piste, comunque, starebbero balenando nei pensieri di un Leonardo sempre sul pezzo per tentare di portare Cesc Fabregas in rossonero già durante il calciomercato invernale. Per quanto riguarda l'attacco, però, il dirigente brasiliano starebbe valutando altre candidature: in quest'ottica vanno considerati i nomi di Origi e Sturridge del Liverpool, a cui va aggiunto anche quello del genoano Kouamé, attenzionato però anche dalla Roma. Difficile, al momento, pensare alla pista Ben Yedder del Siviglia, con l'attaccante francese - secondo marcatore degli andalusi con 7 reti, dietro al già citato André Silva - che viene valutato quasi 40 milioni di euro dal club iberico. Resta in piedi anche la suggestione Willian José, anch'essa però piuttosto esosa in vista di gennaio.