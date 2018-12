Gli 80 milioni garantiti per il passaggio agli ottavi di finale potrebbero essere subito reinvestiti sul centrocampista del Manchester United.

6 ore fa di Daniele Minuti

La concentrazione della Juventus oggi è tutta rivolta alla partita in casa dello Young Boys, che permetterebbe ai bianconeri di passare il turno in Champions League da primi nel girone. Ma la qualificazione agli ottavi di finale è già in cassaforte e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni importanti sul calciomercato.

Il passaggio alla fase a eliminazione diretta che inizierà nel febbraio del 2019 è infatti garantito e con esso anche una cospicua entrata nelle casse della squadra campione d'Italia, che dovrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro.

Non c'è dubbio che essere costantemente fra le prime 16 squadre d'Europa sia uno dei motivi che permette alla Juventus di crescere continuamente anche dal punto di vista economico, ma la somma che sta per arrivare potrebbe essere subito reinvestita sul calciomercato. E il nome più caldo in casa della Vecchia Signora continua a essere quello di Paul Pogba.

Getty Images

Calciomercato Juventus, la Champions ti regala Pogba?

Secondo quanto riportato sull'edizione odierna di Tuttosport, l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di regalare ad Allegri un altro grande colpo di calciomercato nella finestra invernale e il mirino rimane su due giocatori come Isco e Pogba che hanno grossi problemi ambientali per via dei contrasti con i rispettivi allenatori.

Il sogno è sicuramente il ritorno del giocatore del Manchester United (la cui qualificazione agli ottavi di Champions League però complica l'affare), ancora in conflitto con José Mourinho come dimostrato dalle ultime dichiarazioni dello Special One e più che disponibile a giocare nuovamente con la maglia bianconera anche a stagione in corso.

La Juventus sarebbe disposta a girare tutti gli 80 milioni appena incassati ai Red Devils, che hanno grande bisogno di intervenire sul mercato a gennaio, per portare via il neo campione del mondo già all'inizio del 2019 e completare una squadra che diventerebbe la favorita d'obbligo per la vittoria finale in Champions League. Prima però si passa da Berna, perché un primo posto nel girone e magari un sorteggio favorevole agli ottavi potrebbero essere un incentivo in più per Pogba.