Ritorno di fiamma per l'esterno francese del Marsiglia, già seguito in passato. L'OM però spara alto: 45 milioni. Da battere la concorrenza di Chelsea e Bayern Monaco.

6 ore fa di Andrea Bracco

Il giorno dopo l'eliminazione in Champions League, in casa Inter ci sono da fare delle attente valutazioni. Sia chiaro, la squadra ha fatto la sua onestissima figura nel raggruppamento della massima competizione continentale, perché partendo in quarta fascia si è dovuta "accontentare" di un sorteggio abbastanza duro e, diciamolo, con un po' più di attenzione, avrebbe comunque potuto passarlo. Detto ciò, la società dovrà fare delle attente analisi sul valore di questa rosa che, tra gennaio e giugno, andrà assolutamente rinforzata sul calciomercato.

Anzi, più che rinforzata, andrà allungata: il problema di Spalletti in fondo è sempre stata la poca profondità di rosa che in quest'ultimo anno e mezzo di gestione non gli ha permesso di sfruttare al meglio le risorse a sua disposizione. D'altronde l'Inter al momento è ancora vincolata ai paletti UEFA ed entro il 30 giugno sarà obbligata a fare ulteriore cassa per poter pianificare un'attenta campagna di calciomercato. Proprio per questo in estate il primo a lasciare i nerazzurri dovrebbe essere Ivan Perisic: l'esterno croato ha già detto che vorrebbe provare un'esperienza in Premier League dove alla finestra c'è il Manchester United, club che sta seguendo il croato da almeno due anni. Alla fine non se n'è mai fatto nulla, ma la sensazione è che - per non toccare le altre stelle della squadra - il sacrificato alla fine potrebbe essere proprio lui.

Una volta ceduto Perisic bisognerà individuare il suo sostituto. L'ultima idea in casa nerazzurra riguarda Florian Thauvin, esterno offensivo francese attualmente in forza all'Olimpique Marsiglia. Thauvin avrebbe le caratteristiche tecniche e tattiche perfette per l'idea di gioco di Spalletti, visto che agisce principalmente sulla destra ma all'occorrenza può anche adattarsi sull'out opposto come sostituto del croato.

L'OM non intende di certo fare sconti: vista anche la concorrenza di Bayern Monaco e Chelsea, i francesi hanno sparato alto in risposta ai primi sondaggi nerazzurri: per mettere le mani sul talentuoso esterno ci andranno 45 milioni. Trattabili? Probabile, ma nemmeno troppo, visto che a 25 anni compiuti Thauvin viene considerato (a ragione) uno dei giocatori top nel proprio ruolo. Per il Marsiglia è un vero e proprio uomo squadra, decisivo più che mai soprattutto da quando al Velodrome è arrivato Rudi Garcia, capace di rilanciarlo definitivamente.

Thauvin è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata marsigliese in Europa League della scorsa stagione, quando i francesi arrivarono a un passo da vincere il titolo, sconfitti poi in finale dall'Atletico Madrid. Thauvin però è entrato nella top 11 ufficiale della UEFA, grazie soprattutto ai suoi 3 gol e 2 assist in 12 presenze. Ma quello che sorprende di più è la consapevolezza nei propri mezzi espressa da un calciatore che, solo un paio di anni fa, sembrava essersi perso nei meandri della Premier League.

Il ragazzo originario di Orléans è tifosissimo dell'OM sin da bambino. Cresciuto nel vivaio del Lille, ha esordito con la maglia del Grenoble ed è esploso a Bastia, mettendosi poi in mostra proprio all'OM, club col quale ha giocato due stagioni prima di accettare il trasferimento in Inghilterra al Newcastle. In Premier League le cose non sono andate benissimo: complice anche la situazione complicata a livello economico e societario che stanno passando a tutt'oggi i Magpies, il classe 1993 non si è mai ambientato, tanto che in due stagioni è riuscito a mettere insieme la miseria di 13 presenze.

Il suo ritorno a Marsiglia ha segnato l'inizio di una nuova vita. Bielsa lo ha rimesso in sesto, Rudi Garcia lo ha saputo sfruttare al meglio: sotto la gestione dell'ex tecnico romanista, Thauvin ha toccato le migliori prestazioni in carriera ed è ormai prossimo a scollinare la cifra dei 40 gol segnati negli ultimi due anni. Numeri impressionanti che hanno fatto riaccendere l'interesse di Piero Ausilio, uno dei suoi estimatori della prima ora. Ma la trattativa sarà tutt'altro che semplice perché, come conferma France Football, su Thauvin è destinata a scatenarsi un'asta che infiammerà il prossimo calciomercato estivo.