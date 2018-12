La notizia viene rilanciata da Radio Catalunya. Il PSG avrebbe trovato l'accordo col Barça per il passaggio del centrocampista in Francia: operazione da 90 milioni. Poi la smentita del club blaugrana.

0 condivisioni

4 ore fa di MarcoValerio Bava

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna e scuote il calciomercato. Ivan Rakitic è pronto a lasciare il Barcellona e trasferirsi al PSG. Lo riferisce Radio Catalunya. Il centrocampista croato era già stato accostato al club francese in estate. Tuchel stravede per lui, non è un mistero, lo vede come la pedina ideale per rinforzare il pacchetto mediano della sua squadra. Anche perché proprio in quel reparto vede i maggiori margini di crescita. Un corteggiamento, quello estivo, che non era andato però a buon fine per il PSG.

Il Barcellona non si era mosso dalla sua richiesta: per far partire Rakitic servono i 125 milioni della clausola di rescissione. Questo il messaggio che dalla Catalogna avevano spedito alla sede della società parigina. Il PSG non poteva operare spese clamorose, era sotto la lente dell'Uefa e così decise di mollare temporaneamente la presa, tanto che Rakitic disse di essere felice di esser rimasto nel miglior club al mondo.

Ora -secondo l'emittente catalana- il PSG sarebbe tornato alla carica e avrebbe trovato un accordo con il Barça per la cessione di Rakitic. Un accordo che prevederebbe l'esborso di una cifra inferiore ai 125 milioni previsti dalla clausola di rescissione e che si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro. Per il croato sarebbe pronto un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione. Un'offerta da far tremare i polsi, tanto che Rakitic avrebbe già messo in vendita la sua casa a Castelldefeles e iscritto la figlia al collegio francese per abituarla alla nuova lingua.

Getty Images

Calciomercato, la smentita del Barcellona. Ma il PSG insiste

La notizia rilanciata da Radio Catalunya ha ovviamente operato come il classico fulime nel ciel sereno del calciomercato. Nel mondo blaugrana si sono cominciate a rincorrere. La più autorevole quella riportata dal Mundo Deportivo. Il noto quotidiano catalano informa che dopo aver preso contatto sia con la dirigenza del Barcellona, che con l'entourage di Rakitic, riferisce che entrambe le parti smentiscono categoricamente la notizia. Sempre secondo Mundo Deportivo, inoltre, lo stesso centrocampista ha fatto intendere di non volersi muovere da Barcellona.

Smentite di rito o reali intenzioni di rimanere insieme e rifiutare il corteggiamento del PSG? Questo lo dirà il calciomercato. L'interesse dei francesi è noto, non può essere etichettato come una boutade. Da verificare se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo corteggiamento diventerà più serrato. Tanto forte e insistente da portare Rakitic e il Barcellona a cedere.

E a far sì che in estate si concluda una delle operazioni più importanti degli ultimi anni. La storia comunque non ha conosciuto il suo ultimo capitolo. Anzi. Rakitic-Barcellona-PSG è un triangolo che promette ancora nuove avvincenti puntante.