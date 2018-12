Nella nuova formula della coppa i gironi sarebbero 4 con 8 squadre ciascuno. Servirebbe però anche una riduzione del numero di club per ogni campionato nazionale.

0 condivisioni

2 ore fa di Marco Ercole

La Champions League può finire davvero nel weekend, l'annuncio lo dà questa volta il quotidiano tedesco Bild. La notizia è di quelle che non possono lasciare indifferenti. Una di quelle che va a intaccare le abitudini più antiche e resistenti di ogni tifoso o amante del calcio che si rispetti. Il celebre "mercoledì di coppa", che pur essendosi con gli anni declinato nella alternative del martedì e del giovedì, è sempre rimasto un punto fermo.

Adesso però (forse) si sta andando verso una direzione molto diversa e che potrebbe alterare un po' troppo questa consuetudine. L'idea e il piano sul quale stanno lavorando da tempo il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, e i club più importanti (rappresentati dall'Eca), sarebbe infatti quello di spostare gradualmente la Champions League nel fine settimana.

Un lavoro che presuppone maggiori introiti commerciali alle squadre in questione, dal momento che sfruttare la programmazione di alcuni match nel weekend potrebbe portare un maggior numero di spettatori (sia allo stadio che soprattutto davanti alle televisioni) rispetto a quelli normalmente disputati fino a oggi in mezzo alla settimana.

Getty Images La Champions League può finire nel weekend

Champions League nel fine settimana? Ecco cosa cambia

Ovviamente, a parte l'aspetto nostalgico del "mercoledì di coppa", ci sarebbero ben altre controindicazioni, su tutte quelle della concomitanza delle partite dei campionati nazionali, da sempre giocate tra sabato e domenica (anche se adesso si sviluppano in una forbice più ampia tra il venerdì e il lunedì).

Per ovviare a questo problema occorrerebbe - come spiega la Bild - uno spostamento di alcune giornate dei vari tornei nazionali, ai quali in ogni caso dovrebbero partecipare meno squadre rispetto alla composizione attuale, in modo di avere un maggior margine di manovra nella modifica del calendario.

A fronte di una riduzione dei club che si potranno iscrivere a Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e tutti gli altri, poi, non corrisponderà un aumento delle partecipanti all'eventuale nuova versione della Champions League, che resterebbe nel caso a 32 squadre. Cambierebbe però il format della massima competizione europea, perché si dividerebbe in 4 gironi da 8 (e non viceversa come accade oggi), in modo tale da aumentare a 14 le partite fisse di ogni club (oggi 6) e di conseguenza anche gli introiti. Una vera e propria rivoluzione, insomma. Che lascia più di qualche dubbio e perplessità.