Barcellona, Piqué ha comprato l'Andorra

Il mese scorso il difensore aveva annunciato l'intenzione di acquistare un club dilettantistico. Secondo il Diari d'Andorra l'accordo sarà ufficiale nei prossimi giorni.

6 ore fa di Alberto Casella

Una volta i calciatori arrivati verso la fine della propria carriera, che giocassero nel Monza o nel Barcellona, cominciavano a programmare il futuro. Chi pensava di rimanere nel mondo del calcio generalmente si preparava ad allenare o mal che andasse a un ruolo da osservatore, mentre chi non ne voleva più sapere finiva, chissà perché, quasi sempre a fare l'assicuratore.

Ora i tempi sono cambiati, i calciatori, almeno quelli che frequentano i maggiori campionati, guadagnano molto di più una volta e i più abili e portati provano spesso a buttarsi nel mondo dell'imprenditoria e degli affari nel senso più ampio del termine.

Uno degli esempi più illustri di questa ultima genia di campioni è senz'altro Gerard Piqué. Prossimo ai 32 anni, il difensore del Barcellona sta da tempo programmando una carriera manageriale che vuole sviluppare sicuramente all'interno del mondo dello sport.

Di Piqué si parla da tempo come futuro presidente del Barcellona - e qualcuno si è addirittura già spinto fino alla FIFA - tanto che pare che un paio di anni fa abbia già dato un apporto decisivo nelle trattative fra il club catalano e lo sponsor Rakuten. Di sicuro Gerard non è tipo che faccia le cose a casaccio. Per prepararsi un futuro manageriale ha studiato per anni e ha coronato il suo percorso con un master in Business, Media, Sport ed Entertainment conseguito a Boston due estati fa. Nel "tempo libero", fra l'altro, ha già trovato il modo, attraverso la sua società Kosmos, di mettere il cappello sulla recente riforma epocale della Coppa Davis di tennis.

Ma Piqué non si ferma: il mese scorso aveva annunciato a L'Équipe Magazine l'intenzione di acquistare un club dilettantistico catalano, con l'intenzione di farlo crescere e portarlo nel calcio professionistico. Dalla Spagna ora è arrivata la conferma: il difensore ha acquistato il FC Andorra, attualmente militante nel gruppo 2 della Primera Catalana, il quinto livello del sistema del football iberico. Il club del Principato, attualmente undicesimo in classifica, è stato fondato nel 1942 e non è mai andato oltre la Segunda Division B, l'ideale per una rifondazione come quella che ha in mente il vulcanico Gerard. Secondo il Diari d'Andorra l'accordo sarà reso ufficiale nei prossimi giorni.