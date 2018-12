Tables, ladders and chairs già pronte in questa puntata dello show rosso per il match tra il campione intercontinentale e l'aspirante General Manager.

È tutto pronto per iniziare una settimana molto importante a livello di WWE News, quella che ci condurrà fino a TLC, il PPV di wrestling in programma nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre (diretta scritta su FOXSports.it a partire dalle 23).

Il primo show è come sempre quello di Raw, con la puntata del 10 dicembre 2018 che vi racconteremo qui di seguito come sempre con Highlights e WWE News.

Tanti i temi che saranno affrontati nel corso di questo spettacolo che andrà in onda per l'occasione dal Valley View Casino Center di San Diego. La rivalità più importante in corso è attualmente quella tra Dean Ambrose e Seth Rollins, con i due che avranno probabilmente qualcosa da dirsi in vista del loro Intercontinental Championship Match a TLC.

WWE News, Highlights Raw 10 dicembre 2018

E poi la sfida tra Drew McIntyre e Finn Balor (con Dolph Ziggler di mezzo), quella tra Ronda Rousey e Nia Jax, il possibile debutto nel nuovo ruolo di arbitro di Heath Slater e molto altro.

Non ci resta che cominciare il racconto, come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica a cura di FOXSports.it dove potete trovare settimanalmente gli Highlights e le WWE News relative al roster rosso del mondo del wrestling.

Seth Rollins sfida Baron Corbin in un TLC Match

L'Architetto del ring è brutalmente onesto riguardo la sua opinione sulla direzione di Raw da parte del "General Manager eletto" Baron Corbin, incolpandolo del fatto che lo show faccia schifo. E dopo avergli dato del codardo, ottiene un match contro di lui per stasera.

Dean Ambrose silenzia l'ego di Seth Rollins

Il Lunatic Fringe commenta lo stato mentale con il quale Seth Rollins si sta presentando a TLC.

Bobby Roode e Chad Gable vs AOP e Drake Maverick (C)

Drake Maverick mira a continuare la striscia di imbattibilità a Raw in un 3 vs 2 Handicap Tag Team Match. Stavolta però gli va male...

Ruby Riott usa il padre morto di Natalya per provocarla

La leader della Riott Squad manca ancora una volta di rispetto al padre deceduto di Natalya, Jim "The Anvil" Neidhart.

Drew McIntyre vs Dolph Ziggler

Drew McIntyre vuole prendersi la rivincita (con gli interessi) sul suo ex compagno di squadra dopo aver perso la settimana scorsa.

Bayley vs Alicia Fox

La ragazza abbracciosa se la deve vedere con la Foxy One prima che i loro team si trovino l'uno di fronte all'altro a WWE Mixed Match Challenge.

Lio Rush (con Bobby Lashley) vs Elias

Dopo il solito concerto del Drifter, che si rammarica per aver colpito "un bambino" (cioè Lio Rush) la scorsa settimana, parte il match proprio contro il manager di Bobby Lashley. In questo incontro Heath Slater fa ufficialmente il suo debutto come arbitro, ma si fa intimidire da Bobby Lashley e regala la vittoria a Lio.

Alexa Bliss ospita il confronto tra Ronda Rousey e Nia Jax

Alexa Bliss ospita una conferenza stampa sulla Raw Women's Championship, che si trasforma in un faccia a faccia tra The Baddest Woman on the Planet, Ronda Rousey, e The Irresistible Force, Nia Jax.

Ember Moon (con Ronda Rousey) vs Tamina (con Nia Jax)

La dea della guerra affronta Tamina mentre Ronda Rousey e Nia Jax stanno fuori dal ring a osservare (e influire sul match).

Seth Rollins (C) vs Baron Corbin

Dopo aver ricevuto i "complimenti" di Baron Corbin, Heath Slater viene indicato come arbitro anche dell'ultimo match, quello dove il Kingslayer porta il "General Manager eletto" di Raw all'estremo in un Intercontinental Championship TLC Match a Raw.