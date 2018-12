A quanto pare Colby Covington non ha intenzione di combattere contro nessuno a parte Tyron Woodley. Lo sfidante ed ex campione ad interim ha accusato il campione di non volerlo affrontare, dicendosi pronto per UFC 233.

6 ore fa di Giovanni Bongiorno

Colby Covington non ha alcuna intenzione di lasciar passare troppo tempo fra una richiesta titolata e l'altra. "Chaos" è stato spogliato poco tempo addietro della cintura ad interim dei pesi welter vinta contro Rafael dos Anjos a UFC 225 ed ha parlato recentemente ai microfoni di The MMA Hour per far chiarezza sul tanto discusso match contro Tyron Woodley, ex compagno di team ed attuale campione in carica.

Ad ogni modo, i continui infortuni da ambo le parti hanno fatto sì che il match non trovasse mai luogo e data certi. UFC 233 avrà luogo ad Anaheim, California, il 26 gennaio e non ha ancora un main event da quando il match fra Henry Cejudo e TJ Dillashaw per la corona dei pesi mosca è stato spostato al 19 gennaio. Covington non ha nascosto l'interesse nel voler affrontare Woodley proprio a UFC 233.

Definitosi guarito al 100% a seguito di un intervento chirurgico al piede, Covington ha dichiarato di essere disponibile ad affrontare Woodley proprio a fine gennaio, nonostante preferirebbe senza dubbio percorrere un camp completo prima di affrontare un campione completo del calibro di Tyron Woodley. In ogni caso Covington cerca di ricevere più visibilità possibile per ottenere al più presto la tanto agognata title shot.

UFC 233, Woodley vs Covington?

Per quanto mi riguarda - ha detto Covington - sì, c'è un'offerta sul tavolo. Combatterei volentieri contro Tyron Woodley in quella data, ma non posso dire lo stesso di lui. Non siamo d'accordo quasi su nulla, ma so che siamo d'accordo su una cosa: dobbiamo combattere l'uno contro l'altro. Lui vuole prendermi a pugni in faccia, ma non accadrà. Non ha le abilità per farlo, non è nemmeno in grado di toccarmi, è questa la verità.

Covington ha voluto cavalcare il cavallo di battaglia del presidente UFC Dana White, sostenendo che Woodley non si mantiene attivo e che non dovrebbe essere insignito dello status di campione. Ma sono passati solo due mesi e mezzo da quando il campione dei pesi welter ha schiantato Darren Till.

Questa cosa - ha continuato Covington - va avanti da un anno o due. Ho aspettato a lungo che UFC mi inviasse il contratto col nome di Tyron sopra, ma lui non vuole firmarlo. Vuole evitarmi ed attendere. Vuole andare su TMZ col titolo in spalla, nel frattempo fra questi cameo in giro per Hollywood. Non vuole combattere, non vuole rendere la divisione di nuovo grande come invece voglio fare io. È questo che succede, lo sto aspettando. Combatteremo, qualunque cosa succeda. Questo match si vende da solo, l'ho costruito nel corso degli ultimi due anni.

Covington ha accusato Woodley di scegliersi gli avversari. Cosa molto discutibile, ma non è un mistero il fatto che Covington spinga e tenti di rendere ufficiale questo match ormai da molto tempo.

So che Tyron non combatte abbastanza. È rimasto fermo per 13 mesi. Ecco perché hanno messo in palio la vera cintura, la cintura dell'America. Improvvisamente si sveglia e vuole combattere, due mesi dopo il mio incontro, sapendo che avevo bisogno di un intervento chirurgico. Voleva affrontarmi quando non ero al 100%. Vuole scegliere il periodo, come ha fatto con Demian Maia in passato, concedendogli solo 4 settimane di camp e facendolo arrivare al match non al 100%. È uno stratega in questo.

Covington è a quota sei vittorie consecutive, dato che lo mette nella condizione migliore per chiedere la chance titolata, dietro soltanto a Kamaru Usman (9 vittorie consecutive) e Santiago Ponzinibbio (7 vittorie consecutive). Usman ha cercato più volte di ottenere un match contro Covington per risolvere l'eterna diatriba, ma Covington ha risposto di voler attendere Woodley.