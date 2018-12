L'Italia pesca bene, solo la Svezia può essere avversario temibile. Alla portata Irlanda, Islanda, Armenia e Lussemburgo. Si parte a settembre 2019, passano le prime. Le migliori seconde ai playoff.

20 ore fa di MarcoValerio Bava

Si giocherà a giugno, proprio tra Italia e San Marino, la fase finale del prossimo Europeo Under 21. Un'edizione speciale per gli azzurri, che si snoderà in sei città italiane: Cesena, Reggio Emilia, Udine, Bologna e Trieste. A Serravalle per la Repubblica di San Marino. La nazionale di Di Biagio dovrà confrontarsi con un girone di ferro in cui sono incluse Spagna, Belgio e Polonia: l'esordio è previsto per il 16 giugno, al "Dall'Ara" contro le Furie Rosse. Ma nel frattempo è già tempo di pensare alla prossima edizione. Con i sorteggi delle qualificazioni degli Europei 2021.

Il torneo si giocherà tra tre anni e si estenderà a due paesi ospitanti: Slovenia e Ungheria. Il sorteggio si è tenuto a Nyon, in Svizzera, nella sede dell'Uefa e ha visto 53 nazioni ai nastri di partenza. Le selezioni sono state divise in otto gironi. L'Italia era inserita in prima fascia, quella delle teste di serie.

L'urna svizzera è stata piuttosto benevola con gli Azzurri che sono stati inseriti nel girone uno. Un gruppo nel complesso alla portata dell'Italia. L'avversario più temibile per la squadra guidata da Di Biagio è la Svezia che a livello Under 21 è una delle realtà più importanti d'Europa e il titolo del 2015 è lì a confermarlo. Meno preoccupanti, almeno sulla carta, Irlanda e Islanda. Decisamente più morbide Armenia e Lussemburgo che completano il girone dell'Italia. Il ct dell'Under 21 ha commentato così:

È un girone che possiamo dire nella norma, con un avversario temibile come la Svezia. Ma noi ci faremo trovare sicuramente pronti.

Sorteggi qualificazioni Europei 2021: gli altri gironi

Sorteggio dunque tutto sommato positivo per l'Under 21 italiana. Evitare avversarie complicate come Belgio e Olanda piazzate in seconda fascia e altre come Svizzera, Turchia, Russia e Ucraina in terza. È andata bene all'Italia, un po' meno alla Germania che è stata inserita nel gruppo 9 e se la dovrà vedere contro Portogallo, Galles e Bosnia. Oltre che con la Moldavia sulla carta, però, la formazione più debole del girone.

Sorteggi qualificazioni Europei 2021 comodi per la Spagna che ha pescato Israele come avversario della seconda fascia e il Montenegro come rivale in terza. Macedonia, Kazakistan e Isole Farøer completano il girone 6. Molto equilibrato appare il gruppo 8 con Danimarca, Romania e Ucraina che si giocheranno il primo posto. Passano alla fase finale direttamente solo le prime classificate dei gironi. Mentre le migliori secondi si giocano l'accesso tramite playoff che si giocheranno a novembre 2020.

Gruppo 1: Italia, Svezia, Islanda, Irlanda, Armenia, Lussemburgo

Gruppo 2: Francia, Slovacchia, Svizzera, Georgia, Azerbaijan, Liechtenstein

Gruppo 3: Inghilterra, Austria, Turchia, Kosovo, Albania, Andorra

Gruppo 4: Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Scozia, Lituania, San Marino

Gruppo 5: Serbia, Polonia, Russia, Bulgaria, Lettonia, Estonia

Gruppo 6: Spagna, Israele, Montenegro, Macedonia, Kazakistan, Isole Farøer

Gruppo 7: Portogallo, Olanda, Norvegia, Bielorussia, Cipro, Gibilterra

Gruppo 8: Danimarca, Romania, Ucraina, Finlandia, Irlanda del Nord, Malta

Gruppo 9: Germania, Belgio, Galles, Bosnia-Erzegovina, Moldavia

#U21 Qualificazioni per la fase finale 2021: i risultati del sorteggio. pic.twitter.com/M6qmivxi1S — La UEFA (@UEFAcom_it) December 11, 2018

Il calendario dell'Italia

Gli Azzurri esordiranno il dieci settembre del 2019, in casa, contro il Lussemburgo. Poi trasferta in Irlanda. Le sfide con la Svezia sono in programma il 31 marzo 2020 (in casa) e poi in trasferta l'8 settembre dello stesso anno.