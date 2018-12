L'allenatore del Real Madrid replica all'intervista di CR7 alla Gazzetta dello Sport, in cui il portoghese aveva sottolineato come alla Juventus i giocatori siano più umili.

Marco Ercole

Non si è fatta attendere la risposta del Real Madrid all'intervista rilasciata ieri da Cristiano Ronaldo alla Gazzetta dello Sport. Nel corso del botta e risposta con la rosea, infatti, il campione portoghese aveva fatto riferimento più volte alle differenze tra la Juventus e il suo ex club, sottolineando in particolar modo l'aspetto dell'umiltà.

Questo è il miglior gruppo in cui abbia giocato. Qui siamo una squadra, altrove qualcuno si sente più grande degli altri, invece qui sono tutti sulla stessa linea, sono umili e vogliono vincere. [...] Anche a Madrid sono umili, ma qui... sento che lo sono di più. È molto diverso, questa è più una famiglia.

Le parole di Cristiano Ronaldo non potevano certo passare inosservate alla Casablanca e l'occasione della conferenza stampa di presentazione della prossima partita di Champions League ha consentito a Santiago Solari di affrontare l'argomento e replicare alle critiche, seppur velate, del lusitano.

Getty Images Cristiano Ronaldo e Solari sono stati anche avversarsi sul campo

Solari replica alla critica di Cristiano Ronaldo

All'allenatore del Real Madrid è stato domandato cosa ne pensasse delle parole di CR7. E Solari non si è sottratto dall'esprimere il suo giudizio, difendendo il proprio club e il gruppo che sta allenando dopo aver preso il posto di Julen Lopetegui:

L'umiltà è la virtù dei grandi. Per questo e per molti altri valori il nostro club ha vinto tanto. Cristiano è uno di noi per sempre, è la storia vivente del Real Madrid e i suoi sentimenti appartengono a lui, io non posso giudicarli.

Ha scelto un modo carino e diplomatico, Solari, ma sottolineando comunque che quello di cui è alla guida sia un gruppo umile, perché senza certe caratteristiche non si può vincere così tanto, non si può essere così grandi. Il tecnico del Real Madrid, inoltre, fa anche presente a Cristiano Ronaldo che all'interno di questa squadra e a comporre quello stesso spogliatoio che adesso giudica dall'esterno, fino a pochi mesi fa c'era anche lui. Carino e diplomatico, sì. Ma fino a un certo punto.