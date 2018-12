Il club andaluso viene valutato 250 milioni di euro. Reazioni discordanti, ma l'operazione si può chiudere entro sei mesi. Monchi il sogno per la presidenza.

0 condivisioni

11 dic 2018 di MarcoValerio Bava

Secondo in classifica in Liga con 28 punti, distante solo tre lunghezze dal Barcellona, il Siviglia sul campo sta vivendo un momento d'oro trascinato anche dai gol di André Silva. Gli andalusi, guidati da Pablo Machín, vivono una stagione di riscatto dopo le delusioni dell'anno passato quando i rojiblancos chiusero al settimo posto e videro alternarsi tre allenatori sulla loro panchina. Tra cui Vincenzo Montella. Oggi, invece, in casa Siviglia si respira tutt'altra atmosfera. Un idillio che, però, è stato rotto dalle notizie rilanciate oggi da El Pais.

Il maggiore quotidiano spagnolo, infatti, ha lanciato una news clamorosa, conseguente all'assemblea dei soci del club che si è tenuta nella giornata di lunedì: il Siviglia è in vendita e due soggetti in particolare sono interessati all'acquisto. Il club è controllato da diversi soggetti che si dividono il pacchetto azionario. A detenere la maggior parte delle quote è il gruppo che fa riferimento a José Maria del Nido, ex presidente del Siviglia, che ha nelle mani il 30%.

Il 17% delle quote è invece in possesso di Rafael Carrión, seguono Roberto Alés (anche lui ex patron) e il gruppo dell'attuale presidente José Castro con l'11% circa ciascuno. C'è poi l'associazione dei piccoli azionisti che ha dalla sua l'8% del club. Secondo le ultime indiscrezioni uno dei soggetti che si sarebbe fatto avanti per l'acquisto è il colosso americano "Macy's, catena di grande distribuzione protagonista del mercato Usa.

Getty Images

Liga, Siviglia dibattito sulla vendita e ipotesi ritorno Monchi

Non solo "Macy's". Secondo la stampa spagnola, anche un fondo cinese sarebbe intenzionato ad avanzare una proposta d'acquisto. Il club, dopo aver chiuso l'ultimo bilancio in attivo per 25 milioni di euro, ha un valore di mercato pari a 250 milioni di euro. Ma la notizia della cessione ha scatenato, come prevedibile, reazioni contrastanti. José Castro ha dichiarato che il Siviglia non è ancora stato ceduto e ha frenato anche rispetto al futuro

Devo dire ai nostri tifosi di stare tranquilli, di mantenere la calma, il nostro gruppo non ha venduto a nessuno. Né ai cinesi, né agli americani e non abbiamo preso alcun impegno con soggetti interessati.

Alle parole di Castro ha fatto da contraltare la dichiarazione di Carolia Alés, consigliere d'amministrazione e diflia dell'ex presidente Roberto Alés, che ha aperto alla possibilità di vendita. Almeno per quanto riguarda le quote in mano a loro:





Siamo liberi, liberi di decidere e di vendere. Mio padre può fare quello che ritiene più opportuno. E comunque venderemmo il nostro pacchetto, non tutto il Siviglia.

Gli altri due grandi azionisti, Carrión e del Nido hanno preferito non commentare le notizie rilanciate da El Pais. Nell'assemblea di ieri, inoltre, non è stato modificato lo statuto del club, così che anche in caso di cambio di proprietà, stadio e centro sportivo rimarranno nelle disposizioni del club e non dei proprietari.

Fatto sta che il Siviglia potrebbe davvero cambiare e aprire una nuova era. E secondo il noto quotidiano iberico il tutto si concluderà entro l'estate prossima. Tra le ipotesi più accreditate c'è anche quella di un ritorno di Monchi come presidente e uomo immagine del club. L'ex ds potrebbe lasciare Roma, dove il suo operato è fortemente contestato dalla piazza.

La smentita di Monchi

Immediata è arrivata la smentita di Monchi dopo la notizia diffusa da El Pais: