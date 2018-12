Il tecnico della squadra prima nel girone A di Serie C attacca l'amministrazione pentastellata della città, rea a suo dire di non fare il proprio dovere riguardo lo stadio.

di Alberto Casella

Tutti lo ricordano per il calcio sferrato al collega Mimmo De Carlo e lui comincia a esserne stufo. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, Silvio Baldini era sulla panchina dell'Empoli, sembrava un tecnico in ascesa, ma da allora la sua carriera non è più stata la stessa.

Dopo una breve esperienza al Vicenza nel 2011, lui non ha più allenato. Personaggio scomodo, a volte sopra le righe, troppo, evidentemente, per tanti presidenti del nostro campionato, che hanno cominciato a evitarlo come la peste.

Ma il calcio è una malattia per questo toscano sanguigno che non ama né i giri di parole né i silenzi diplomatici, tanto che per tornare ad allenare ha dovuto attendere fino all'estate 2017, quando si è accordato con la Carrarese. Ma lo ha fatto alle sue condizioni: gratis, perché lui vuole essere libero di non rendere conto a nessuno di nulla, risultati del campo a parte, ovviamente.

getty

Silvio Baldini, show a difesa della Carrarese

E così quando Silvio Baldini ha un sassolino nella scarpa se lo toglie. Come fece il mese scorso quando prese a scudisciate il mondo del calcio:

Il 90% dei dirigenti, soprattutto nel calcio di alto livello, sono persone che stanno lì per rubare i soldi. E oltre a fare i propri interessi, spesso sono pure incompetenti.

Bentornato Mimmo Di Carlo attendiamo con ansia Silvio Baldini #ilcalcioedichilodá pic.twitter.com/Fi0RGFwTEQ — Ivano (@ivandeor) December 8, 2014

"Mi fanno un c... quei grillini lì"

Per questo, chiarì, lui non accetta compromessi né mediazioni e non ha rimpianti. E sulla stessa linea si è mosso domenica al termine del match appena vinto dalla sua Carrarese sulla Pistoiese per 2-1. Un match casalingo per modo di dire, perché giocato allo Stadio dei Marmi a porte chiuse, causa l'inagibilità della struttura per la mancata approvazione, da parte della commissione comunale competente, del progetto di adeguamento dell'impianto stesso. Davanti ai microfoni il tecnico si è sfogato proprio contro l'amministrazione della città a guida pentastellata:

Io vado a incatenarmi davanti al Comune e loro devono andare a casa. Io non sono un capriccioso, sono un pazzo, perché quando toccano la mia passione, i miei valori, io sono pronto a morire. Porca di quella t... Mi fanno un c... quei grillini lì. Che non vengano a rompere i c... a me, perché io non mi arrendo.

La #Carrarese domina in Serie C, ma lo stadio non è a norma e la squadra rischia di traslocare a Pisa. Silvio #Baldini si scaglia contro il Comune e fa lo show in sala stampa: "Pronto ad incatenarmi e a morire per la mia passione. Io sono un pazzo e non mi arrendo" 👏 pic.twitter.com/58JNqCmvBM — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 10, 2018

La città sogna il ritorno in Serie B

Un crescendo rossiniano, un vero e proprio sfogo-show contro il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e gli assessori competenti che, anziché procedere con l'approvazione del piano per la struttura cittadina, avrebbero consigliato la società di far giocare le partite casalinghe sul campo del Pisa. Proprio una delle principali rivali stagionali della Carrarese che, nonostante le difficoltà logistiche, guida il girone A della Serie C - grazie anche ai gol del quasi 40enne Ciccio Tavano, già 14 quest'anno - e sogna il ritorno fra i Cadetti per la prima volta dopo 70 anni.