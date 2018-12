Serie A, Seedorf: "Vorrei perdere e restare in panchina come fa Inzaghi"

Serie A, Seedorf: "Vorrei perdere e restare in panchina come fa Inzaghi"

E ancora, la società sarda e il Genoa dovranno pagare 2mila euro per i cori ingiuriosi intonati dai loro tifosi nei confronti degli arbitri. Dalle multe ai giocatori squalificati. Veretout, Edimilson, Bereszynski, Criscito, Depaoli, Bentancur e Milenkovic sono stati squalificati per una giornata, Djuricic, Ceppitelli e Srna dovranno invece saltare le prossime due partite di campionato.

Anche il presidente del Cagliari è stato multato di 5mila euro per il comportamento tenuto durante il match giocato contro la Roma alla Sardegna Arena e per aver messo piede sul terreno di gioco senza autorizzazione.

Il club nerazzurro è stato sanzionato con una multa di 15mila euro per i seggiolini divelti e lanciati all'Allianz Stadium dai suoi tifosi. Due giornate di squalifica per Ceppitelli e Srna del Cagliari.

