Oggi parte l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League: Inter e Napoli si giocano il passaggio agli ottavi di finale.

0 condivisioni

3 ore fa di Daniele Minuti

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati del fine settimana di campionato che è già tempo di pensare alla Champions League e le ultime partite della fase a gironi sono l'argomenti principale sui titoli dei giornali presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi. In particolare le testate italiane si dedicano a Napoli e Inter che questa sera giocheranno le partite decisive per i rispettivi passaggi del turno. I partenopei andranno in trasferta in casa del Liverpool con 2 risultati su 3 disponibili contro la finalista dell'ultima edizione di Champions che permetterebbero di qualificarsi agli ottavi di finale. L'altra protagonista della rassegna stampa di martedì 11 dicembre è la squadra allenata da Spalletti, che alle 21:00 ospiterà il PSV Eindhoven alla ricerca dei 3 punti ma le orecchie dei tifosi interisti saranno rivolte al Camp Nou dove il Barcellona (già vincitore del girone) aspetta il Tottenham: la formazione nerazzurra deve sperare che gli Spurs non battano i campioni di Spagna, risultato che permetterebbe ai ragazzi di Pochettino di volare agli ottavi.

Passando in Spagna, le prime pagine sono proprio per il Barcellona che è già sicuro del primo posto del suo gruppo in Champions League ma stasera giocherà in casa contro il Tottenham. Il tecnico dei catalani Ernesto Valverde ha detto in conferenza stampa che ci saranno molti cambi rispetto alla solita formazione titolare (compreso Dembélé) ma che i blaugrana onoreranno lo stesso la partita.

Per quanto riguarda i giornali sportivi francesi, il titolo principale dell'edizione odierna dell'Equipe è dedicata al Paris Saint-Germain che questa sera si giocherà la qualificazione alla prossima fase della Champions League in casa della Stella Rossa di Belgrado: ai campioni di Francia, attualmente secondi nel gruppo, basta trovare i 3 punti per essere sicuri del passaggio agli ottavi di finale, indipendentemente dal risultato di Liverpool-Napoli che si giocherà in contemporanea.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport Scarica l'immagine