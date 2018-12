Accusato dai parigini di pubblicare notizie false e infondate, il noto quotidiano sportivo francese reagisce ribadendo la sua assoluta imparzialità e rivendicando il suo diritto e dovere di fare cronaca indipendente.

La querelle tra il Paris Saint-Germain e L'Equipe continua e si arricchisce di un nuovo capitolo: alla consueta conferenza stampa che ha preceduto l'impegno in Champions League dei parigini, attesi dalla partita al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa che potrebbe sancire il passaggio agli ottavi di finale per Neymar e compagni, i giornalisti del noto quotidiano sportivo francese si sono trovati esclusi e impossibilitati a rivolgere domande all'allenatore Tomas Tuchel e quindi a svolgere il proprio lavoro.

La diatriba tra il PSG e il giornale ha avuto inizio alla fine della scorsa settimana, quando in seguito a un articolo che insinuava come in seguito alle indagini in corso da parte della UEFA relative al Fair Play Finanziario il club si sarebbe trovato costretto a privarsi di uno tra Neymar e Mbappé la società presieduta da Nasser Al-Khelaifi ha reagito lamentandosi di una linea editoriale palesemente avversa e definita persino in malafede.

La reazione de L'Equipe non si è fatta attendere: attraverso un articolo apparso sul suo sito web il quotidiano ha risposto ribadendo la sua indipendenza editoriale e difendendo la professionalità dei suoi dipendenti, che si limitano a fare cronaca e che non possono accettare intimidazioni definite "populiste" soprattutto se conseguenza di articoli che si basano su dati e fonti ben precise.

Getty Images Il PSG si trova a Belgrado, dove affronterà la Stella Rossa in una partita che sarà fondamentale per il futuro in Champions League - e non solo - del club.

Nell'articolo pubblicato in mattinata L'Equipe ribadisce il suo diritto e soprattutto dovere di fare cronaca in modo distaccato e onesto, né a favore né contro qualsivoglia club, ricordando come già in passato la redazione sia stata oggetto di intimidazioni sia negli anni '80 con il Bordeaux di Claude Bez sia nei primi anni '90, quando a lamentarsi della linea editoriale del quotidiano - uno dei più letti e seguiti in Francia - fu il controverso presidente dell'Olympique Marsiglia Bernard Tapie.

Il direttore Jerome Cazadieu ha risposto a tono al PSG, che aveva accusato L'Equipe di essere un "media di disinformazione", e dopo aver ricordato gli attacchi subiti in passato dal giornale, che per fortuna non sono mai riuscite a impedire alle testate indipendenti di svolgere il proprio lavoro di cronaca, ha detto di come l'acredine da parte dei campioni di Francia nasca in particolare da due articoli scritti senza alcuna animosità e come la linea editoriale resterà la stessa di sempre, al servizio dei lettori che del resto seguono il quotidiano proprio per questo.

Quali informazioni abbiamo pubblicato per destabilizzare il PSG? Abbiamo scritto che a fronte delle possibili sanzioni derivanti dal fair play finanziario il club "potrebbe rassegnarsi la prossima estate a perdere una delle sue due stelle", un'informazione che proviene da diverse fonti interne allo stesso club e che è argomento di discussione della dirigenza. Ci hanno accusato di "creare un clima velenoso" perché abbiamo scritto che Cavani è scontento: chi può negare che la situazione dell'uruguaiano non sia deteriorata?

Per Cazadieu sono inaccettabili le accuse rivolte ai giornalisti de L'Equipe e anche il modo con cui il PSG ha "chiamato a raccolta" i suoi tifosi, autori nei giorni successivi di numerose offese e insulti sui canali social del quotidiano. Una vera e propria intimidazione populista - contro il "giornale cattivo" che rema contro la squadra del cuore - che non fermerà un giornale noto per la sua indipendenza e che continuerà a svolgere il suo lavoro con la stessa professionalità mostrata in passato.