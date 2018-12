Colin Wing, 60 anni, è stato identificato dalle immagini: "Ho perso il mio lavoro e il mio abbonamento, adesso sono tutti contenti. Ma non è stata un'offesa razzista".

7 ore fa di Alberto Casella

La Premier League non scherza e se decide di dichiarare guerra al razzismo con ogni mezzo, potete stare certi che lo fa. A provarlo sulla propria pelle è già toccato a quattro tifosi del Chelsea colpevoli di offese razziali a Raheem Sterling.

Sabato sera a Stamford Bridge la squadra di Sarri giocava contro il Manchester City di Guardiola un match cruciale per la propria classifica: reduci dall'inatteso ko al Molineaux contro il Wolverhampton, i Blues erano chiamati a un prova convincente dal loro manager.

E prova convincente è stata, sul campo, dove Hazard e compagni hanno prevalso 2-0 nella 16esima giornata di Premier League. Meno sugli spalti, però, dove un episodio indicato come razzista ha, almeno in parte, macchiato la prestazione della squadra e la fama del club e della tifoseria.

twitter Colin Wing è il signore con gli occhiali a destra

Premier League: parla il tifoso che ha offeso Sterling

Bersaglio e vittima dell'episodio è stato Raheem Sterling che, "colpevole" di essere del Manchester City e per di più nero, è stato pesantemente apostrofato, a quanto pare con insulti razziali, da alcuni tifosi delle prime file mentre raccoglieva la palla a bordo campo per battere un corner. Quattro di essi sono stati prontamente identificati dalle telecamere interne, fermati dalla polizia e subito sospesi dallo stesso club che gli ha ritirato l'abbonamento. Uno di essi, Colin Wing, 60 anni, quello con gli occhiali nelle immagini diffuse, ha subito conseguenze ancora più pesanti, come ha spiegato al Daily Mail:

Mi vergogno profondamente del mio stesso comportamento e mi sento davvero male. Vorrei però chiarire che non ho usato alcun insulto razzista. Ero completamente fuori di me, d'accordo, ma adesso ho perso il mio lavoro e il mio abbonamento, così tutti possono essere contenti, quindi perché non possono lasciarmi in pace?

Una specie di pentimento a due facce quello del signor Wing. E se da un lato può apparire persino eccessivo che un attimo di pur grave follia gli abbia fatto perdere addirittura il lavoro, dall'altro va sottolineata la fermezza del club che, allineandosi alle direttive della Premier League, fa di tutto per bandire il razzismo almeno dagli stadi. Un atteggiamento apprezzato anche dal Manchester City in un comunicato:

Il club e Raheem sono pienamente in accordo con il Chelsea FC e le autorità inquirenti mentre continuano a esaminare gli eventi in questione. Manchester City e Raheem si sono impegnati a collaborare con tutte le parti e le organizzazioni interessate per sostenere l'obiettivo di sradicare il razzismo dal calcio.