L'attaccante del Manchester United spiega le sue difficoltà nella prima parte di stagione: "Sono tornato dalla Coppa del Mondo troppo muscoloso, ho dovuto perdere massa".

10 ore fa di Luca Guerra

La stagione 2018/2019 non è certamente la migliore della carriera di Romelu Lukaku. Almeno sin qui. In 20 partite ufficiali con la maglia del Manchester United, il gigante belga è andato a segno 6 volte, tutte in Premier League - l'ultima nella vittoria di sabato all'Old Trafford contro il Fulham - mentre in Champions League, nelle quattro partite disputate, il numero 9 dei Red Devils non ha mai trovato sin qui la via del gol.

Le prestazioni non esaltanti hanno portato l'allenatore del Manchester United José Mourinho a spedire Lukaku in panchina in due delle ultime tre partite tra Champions e Premier League: 26 minuti nell'1-0 contro lo Young Boys, appena un minuto in più nel 2-2 contro l'Arsenal. Fino al ritorno tra i titolari contro il Fulham, ripagato da un gol nel 4-1 inflitto ai Cottagers allenati da Claudio Ranieri.

Alla radice dell'opaco avvio di stagione di Lukaku non ci sarebbero però nuovi orizzonti di calciomercato, come in Inghilterra da più parti si racconta, ma un problema legato ai troppi muscoli. Lo ha spiegato lo stesso centravanti ai microfoni del Mirror:

Avevo messo su tanta massa muscolare per la Coppa del Mondo in Russia. Al rientro in Inghilterra, però, ho fatto un sacco di test per vedere quale fosse il problema. Sono un po' troppo muscoloso, in Premier League non posso giocare con la stessa quantità di muscoli adatti per il calcio internazionale.

Getty Images Manchester United, Romelu Lukaku è andato al gol contro il Fulham

Il troppo stroppia. Anche se si parla della muscolatura possente, fattore del quale Lukaku ha sempre fatto un'arma a proprio favore nei duelli con le difese avversarie. Dalla Russia, però, il centravanti è rientrato in Inghilterra con una medaglia di bronzo al collo e troppa massa muscolare sulle spalle. Così ha dovuto mettere da parte la palestra, con effetti immediati: i due gol nelle ultime tre presenze con lo United ne sono la prova.

Dopo la Coppa del Mondo ero davvero stanco. Non stavo giocando con abbastanza intensità e aggressività. Quando stai un po’ fuori dalla palestra, bevi molta acqua, mangi molta verdura e pesce, ti aiuta. Basta allenarti in modo diverso. Poi ho avuto un infortunio al bicipite femorale, che è qualcosa che non mi succede spesso. Ora penso di essere di nuovo a un livello di forma decente.

Il Manchester United, oggi sesto in Premier League a -8 dal Chelsea e dal quarto posto, ha bisogno come il pane delle reti di Lukaku, capocannoniere dei Red Devils nella scorsa stagione con 27 gol in tutte le competizioni. Non a caso, l'attaccante ha rivelato al Mirror i contenuti di una recente chiacchierata con Mourinho, dalla quale è emerso un Romelu ritrovato, nello spirito e nel fisico.