Negli ultimi anni la società abruzzese ha lanciato molti talenti che poi si sono affermati a livello nazionale. Tra questi anche Quintero, fresco di Libertadores con il River Plate.

di Andrea Bracco

Facciamo un gioco: che cos'hanno in comune tra di loro Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Mattia Perin, Matteo Politano, Bryan Cristante, Cristiano Biraghi e Gianluca Caprari? Attualmente giocano tutti da protagonisti nella Serie A nostrana, vero. Com'è vero che tutti questi giocatori di recente sono entrati a far parte, più o meno stabilmente, della Nazionale di Roberto Mancini. E se al nostro quiz aggiungessimo anche i nomi di Marco Verratti e Lucas Torreira, che cosa vi verrebbe in mente? L'azzurro, esatto. Ma non quello della nostra amata selezione italiana, bensì una tonalità decisamente più chiara. Quella del Pescara.

Quelli menzionati poco sopra sono solo alcuni dei talenti passati per l'Abruzzo nelle ultime stagioni. Va detto che, anche se a Pescara hanno sempre avuto l'occhio lungo per selezionare giovani campioncini, la società non ha quasi mai raccolto i frutti di cotanto intuito. Anzi, sportivamente ormai da anni la società del presidente Sebastiani fa la spola tra la Serie A e la Serie B, barcamenandosi in una specie di limbo in cui molto spesso il Pescara era troppo forte per la seconda serie ma, contestualmente, inadeguato per stare al piano di sopra.

Detto ciò, proviamo a immaginare cosa sarebbe potuto essere il Pescara oggi se, ragionando in termini assoluti, dalla stagione 2011/12 la società non si fosse disfatta dei suoi campioncini. Prima di farlo però è obbligatorio un disclaimer: i biancoazzurri lavorano molto bene sul territorio abruzzese, ma la maggior parte dei giocatori citati nella formazione ideale proposta in seguito soltanto in pochi, tra i quali spicca Marco Verratti, hanno percorso tutta la trafila del settore giovanile. Gli altri sono passati da Pescara in prestito, grazie a forti sinergie che il club ha saputo costruirsi negli anni.

La nostra Top 11 (3-3-1-3) : Perin; Cosic, Zuparic, Biraghi; Cristante, Torreira, Verratti; Quintero; Politano, Immobile, Insigne.

In panchina: Pinsoglio; Salamon, Capuano, Gyomber; Mandragora, Bjarnason; Lapadula, Caprari, Di Francesco, Verde, Inglese.

Pescara, quanta qualità in attacco: spiccano le presenze di Insigne e Immobile

Nell'estate del 2011 in Abruzzo arriva Zdenek Zeman. Il boemo prende il posto di Eusebio Di Francesco e, inconsapevolmente, dà vita a una sorta di anno zero per l'ambiente pescarese. Quell'anno il Pescara stravincerà la Serie B, un campionato molto lungo e dispendioso, arrivando davanti al Torino di Giampiero Ventura. Quella di Zeman è una squadra che subisce tanto ma segna di più: merito, in primis, dello stile di gioco dell'ex allenatore della Roma, volto principalmente a esaltare tutte le componenti offensive della squadra.

A trarne beneficio ovviamente è il trio d'attacco, nel quale fanno bella mostra due giovani ragazzini arrivati in prestito rispettivamente da Napoli e Juventus. Questi due talenti si chiamano Lorenzo Insigne e Ciro Immobile: il primo finirà la stagione come miglior uomo assist del campionato, mentre il secondo vincerà la classifica dei cannonieri segnando 28 reti, un record per il Pescara che ancora oggi non ha trovato l'erede dell'attuale bomber laziale.

Insieme a loro, nelle rotazioni di squadra, si stava facendo largo anche Gianluca Caprari, approdato in biancoazzurro in prestito dalla Roma e poi successivamente riscattato dal Pescara, col quale Sebastiani ha piazzato una grossa plusvalenza un paio di stagioni più tardi.

Negli ultimi anni il Pescara ha sempre avuto elementi offensivi di grandissimo spicco. È il caso, per esempio, di Matteo Politano, altro prodotto del settore giovanile della Roma che in due stagioni ha fatto innamorare il pubblico dello Stadio Adriatico con le sue sgommate sulla fascia destra. Politano ha giocato qui tra il 2013 e il 2015, fino a quando la Roma non ha deciso di riscattarlo definitivamente per girarlo al Sassuolo.

Sempre dalla Roma arrivò Daniele Verde, 7 presenze e 1 solo gol nei primi cinque mesi del 2016: l'esterno, oggi al Valladolid, non ebbe l'impatto sperato in un contesto abbastanza mediocre, all'interno di una stagione molto sfortunata culminata con la retrocessione in Serie B. Meglio, ma solo a livello giovanile, fece Federico Di Francesco che, oltre a essere per un biennio il capitano della Primavera, è anche un tifoso del Pescara sin da bambino. Lui in prima squadra si è fermato poco, giusto il tempo di raggranellare qualche presenza per poi spiccare il volo verso Parma. Lo stesso discorso vale per la "furia slovacca" Vladimir Weiss, genio e sregolatezza della fascia destra e autentico giramondo, arrivato nel 2012 dall'Espanyol e fermatosi un solo anno.

Sempre in tema di attaccanti, non possono non essere citati Roberto Inglese, altro prodotto del vivaio, ma soprattutto Gianluca Lapadula, primo vero attaccante di razza dai tempi di Immobile e altrettanto protagonista di una storica rimonta culminata con un'insperata promozione. Da queste parti se lo ricordano molto bene, tanto da avergli dedicato anche un coro personalizzato.

Torreira - Verratti, che coppia in mediana. E c'è anche Cristante

In circa otto anni di piedi buoni a Pescara ne sono passati tanti. Lucas Torreira era il regista di quella squadra nella quale Lapadula segnò 27 gol in 40 presenze. Acquistato per una manciata di pesos dai Montevideo Wanderers, in due stagioni il centrocampista uruguagio ha elevato all'ennesima potenza la sua valutazione. Oggi gioca all'Arsenal, club che a sua volta lo ha pagato oltre 20 milioni di euro dalla Sampdoria. Nell'ipotetica top 11 a forti tinte biancoazzurre non può poi mancare Marco Verratti, pescarese DOC e attuale leader del PSG. Lui in Serie A non ha mai giocato, perché i parigini lo prelevarono direttamente dalla cadetteria.

È durata una sola stagione l'esperienza a Pescara di Bryan Cristante: l'attuale centrocampista della Roma ha difeso i colori del club nel 2015/16 dopo un'esperienza non propriamente positiva a Palermo. Cristante arrivava dalla delusione Benfica e aveva bisogno di spazio per rilanciarsi. Detto fatto, perché dopo Pescara è arrivata l'Atalanta e tutti sappiamo com'è andata a finire.

Per completare definitivamente la panoramica tra i centrocampisti la menzione per Rolando Mandragora e Birkir Bjarnason è quasi d'obbligo. Mandragora è uno dei giocatori che a Pescara ricordano con più affetto: arrivato a 19 anni in prestito dal Genoa, si è ritagliato uno spazio importante andando a collezionare 26 presenze prima di tornare alla base. Per descrivere l'esperienza pescarese dell'islandese, invece, vi basti sapere che dopo una manciata di partite venne ribattezzato "Thor", come il celebre vichingo.

Un discorso a parte lo merita Juan Fernando Quintero. Classe 1993, è arrivato in Italia nel 2015 ma ha avuto pochissimi mesi per mettersi veramente in mostra, perché nel febbraio del 2016 la Colombia under 20 lo convocò per giocare il Sudamericano di categoria e lui lasciò per sempre Pescara. Il suo unico highlight? Una splendida punizione contro il Bologna. Che, ancora oggi, è considerata una delle reti più belle degli ultimi anni. Poi Porto, Independiente Medellin, Rennes e River Plate. Il resto è storia (recente).

Tra i portieri spicca Mattia Perin, Biraghi il top in difesa

Lo sapevate che Mattia Perin ha giocato a Pescara? Correva l'anno 2012 quando Sebastiani decise di affidare la porta della squadra al 20enne preso in prestito dal Genoa. In realtà la stagione per Perin non andò benissimo, visto che terminò con la retrocessione e 66 gol subiti ma, guardando l'altro lato della medaglia, di buono ci fu il fatto di essere riuscito a giocare titolare in Serie A da giovanissimo.

La difesa è il reparto con meno qualità in assoluto. Il giocatore più rilevante è senza dubbio Cristiano Biraghi, 26enne che l'Inter ha dato in prestito per sei stagioni consecutive. Il Pescara lo prese a titolo definitivo dopo l'ultima esperienza al Granada, tenendolo un anno e rivendendolo con plusvalenza alla Fiorentina. A completare la linea a tre ci sono Dario Zuparic, oggi al Rijeka, e Uros Cosic, centrale serbo che in tre stagioni in biancoazzurro ha collezionato 45 presenze prima di passare al Frosinone e poi all'Empoli.

Cosa sarebbe stato questo Pescara? Difficile dirlo con certezza, più facile ipotizzarlo: con così tanta qualità, oggi parleremmo di una realtà europea.