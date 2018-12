Le prime impressioni di Jorge Lorezno su Honda e Marc Marquez in seguito ai test MotoGP. Il pilota maiorchino riceve anche la 'benedizione' di Casey Stoner

di Luigi Ciamburro

In quattro giorni di test MotoGP Jorge Lorenzo ha compiuto già il primo decisivo passo avanti in sella alla sua nuova Honda RC213V. A Valencia ha concluso con un gap di 827 millesimi dal best lap di Maverick Vinales e di 673 millesimi da Marc Marquez nella classifica combinata, a Jerez il distacco si è notevolmente ridotto, a soli 135 millesimi dal compagno di team e a 160 dal miglior crono del collega di marca Nakagami.

Non ha potuto rilasciare dichiarazioni tecniche specifiche per via del contratto ancora in essere con Ducati, in scadenza il 31 dicembre, che lo ha costretto a scendere in pista nei winter test con una livrea nera e senza sponsor. Dettagli superflui, mentre i tecnici HRC lavorano a piene mani per fornirgli aggiornamenti su misura visibili e non. A cominciare da una posizione differente del serbatoio e una seduta diversa per la RC213V quasi in stile Ducati. Con la differenza che queste modifiche sono state metabolizzate dopo un anno e mezzo a Borgo Panigale, mentre il team nipponico ha potuto rubare l'idea e accelerare i tempo dello sviluppo.

Nel futuro prossimo di Jorge Lorenzo non ci sarà bisogno solo di lavoro in pista e ai box, di tipo tecnico-meccanico, ma servirà saggezza e self control per domare le ambizioni e gli istinti nei riguardi del collega Marc Marquez. Dopo l'incidente di Jerez, costatogli il recente intervento al piede destro, tra i due sono volate parole al vetriolo sui social. Una telefonata del Cabroncito non è bastata a spegnere la rabbia, ma è facilmente immaginabile un "intervento intermediario" di Alberto Puig per placare gli animi. Qualora entrambi dovessero ritrovarsi in lotta per il Mondiale di MotoGP, certamente ci sarà tanta carne sul fuoco...

MotoGP, Jorge Lorenzo riceve la 'benedizione' di Casey Stoner

A distanza di meno di due settimane dall'ultimo test IRTA, Jorge Lorenzo ha rilasciato le prime impressioni generali su Honda e il nuovo compagno di squadra all'emittente britannica BT Sport. Nessun commento in merito alla moto, nulla che possa violare il contratto con Ducati ormai agli sgoccioli.

Ho molto da imparare da Marc, perché questo sarà la sua settima stagione nel team, quindi ha molta più esperienza di me. Ma di certo anche lui imparerà da me, siamo due campioni molto veloci... Io sono l'unico pilota che è riuscito a strappare un titolo a Marquez quell'anno (2015). Quell'anno avrebbe potuto vincere anche Valentino Rossi, ma credo di essere stato il più veloce. Ciò significa che potrebbe accadere un'altra volta, farò di tutto per vincere il mio sesto mondiale, anche se ovviamente non sarà semplice.

Non manca l'ottimismo all'ex pilota Yamaha, però serve un periodo di adattamento, questo è il dato certo, ma l'interrogativo è quanto tempo occorrerà per fare sua la Honda. La casa giapponese è pronta a realizzare due prototipi MotoGP differenti (fermo restando il motore V4 identico), per consetire ad entrambe le punte di diamante di ambire al trono della MotoGP, con evidenti rupercussioni anche in termini di mercato e sui modelli di serie.

Di certo dovrò cambiare la mia guida, perché ogni moto richiede cose diverse, ma la base di ogni pilota rimane, non cambia per Marc, non cambia per Valentino. Guiderò senza problemi con qualunque moto mi daranno. Mi sono adattato alla Yamaha, poi alla Ducati, adesso anche alla Honda.

A scommettere su Jorge Lorenzo è un pilota che per due anni lo ha affiancato nel box Ducati in veste di collaudatore, Casey Stoner. L'ex campione australiano conosce alla perfezione l'ambiente HRC, sia da pilota che da test rider, conquistando il Mondiale nel 2011, subito dopo essere passato dalla Desmosedici alla RC213V. Il reparto tecnico Honda ha sempre garantito una moto ad hoc per ogni suo pilota, motivo per cui il maiorchino troverà sicuramente terreno fertile per soddisfare le sue esigenze.