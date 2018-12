Il nuovo ad ha l'idea di abbandonare San Siro e creare una nuova casa da condividere con i cugini dell'Inter. Altri progetti in cantiere, su tutti la valorizzazione dei giovani.

Il Milan entra nel futuro. Lo fa mano nella mano con il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis. È iniziato ufficialmente il corso dell’ex dirigente dell’Arsenal. Uno dei migliori manager del mondo è pronto a risollevare le sorti del terzo club più titolato al mondo. Convinto da un progetto stimolante, illustrato dal fondo Elliott, il sudafricano si è messo subito a lavoro.

Primo punto forte: fare lo stadio insieme ai cugini dell’Inter. E questo già basta e avanza per rendersi conto di quanto si punti in alto. Punto secondo: valorizzare l’Academy. Un progetto ambizioso che ha preso già il via.

Ora il nuovo Milan è definitivamente formato. Dopo la sciagurata parentesi della proprietà cinese, con il fondo Elliott il club fa sul serio. Scaroni, Leonardo, Maldini, Gattuso e Gazidis. Ruoli assegnati, adesso testa bassa e lavorare. Ivan il grande è pronto.

Ci ha pensato il fondo Elliott, nuova proprietà del Milan, a contattare e convincere Ivan (Aivan, occhio alla pronuncia, ci tiene) Gazidis. Dall’Arsenal con furore. Per sei anni è un brillante avvocato dopo aver studiato e affinato la sua professione nelle aule di Oxford. Poi parte la sua prima missione nel calcio: rendere appetibile la Major League statunitense. Lo stadio è sempre stato al centro dei suoi progetti. Nella MLS le squadre giocano a soccer nei templi del football americano capaci di ospitare 90-100mila spettatori.

Gazidis rivoluziona i club con gli stadi di proprietà: si gioca a calcio dove si può giocare a calcio. La rivoluzione parte con i Los Angeles Galaxy, prima società ad avere un modernissimo stadio di proprietà. Così il calcio anche negli USA acquista più appeal, passione. E decolla. All'Arsenal la sua avventura più bella e stimolante: i Gunners, sotto la sua guida, diventano il quinto club al mondo per fatturato.

Ecco perché il nuovo ad del Milan vuole abbandonare San Siro e fare lo stadio nuovo. Insieme all’Inter magari: una nuova casa per tutti i tifosi milanesi, un impianto stellare in condivisione da fare invidia anche all’Emirates Stadium, catino del "suo" Arsenal. Un sogno realizzabile. Perché Gazidis è uomo abituato a raggiungere traguardi.

Metodo e scadenze

Dallo stadio all’Academy. Il nuovo Milan punterà molto sulle giovanili. L’ad all’Arsenal era abituato a vedere ogni stagione almeno due o tre giovani della Primavera salire in prima squadra. A Milano, in uno dei suoi primi nuovi giorni rossoneri, si è subito presentato al Vismara, il campo dove crescono i nuovi talenti. Chiaro il suo progetto in cui Paolo Maldini ricoprirà un ruolo fondamentale. L’ex difensore è l'uomo perfetto per la sua politica: un calciatore cresciuto in casa e diventato poi bandiera di un popolo.

Ivan Gazidis has been officially appointed as CEO of #ACMilan. Here are his first words to Rossoneri fans 🔴⚫ pic.twitter.com/BF0NbdjCJH — AC Milan (@acmilan) December 5, 2018

Il progetto Gazidis non si cura, almeno per ora, delle scadenze temporali. Il metodo per ora è in primo piano. Sulla Gazzetta dello Sport viene declinato in quattro semplici punti:

Football First: non c’è altra stella polare che il calcio e i risultati sportivi

Stadio di proprietà: in coabitazione con i nerazzurri perché il peso dell’investimento è ripartito tra le due società e aumenta il ritorno per gli sponsor

Crescita internazionale sul piano commerciale e dei servizi sfruttando appieno la notorietà del brand Milan in tutto il mondo

Attenzione massima ai rapporti con l’ecosistema calcio. Il presidente Scaroni curerà i rapporti con Lega e FIGC, mentre lui si occuperà in presa diretta del fronte internazionale.

La sfida è iniziata. A Gazidis l’onere e l’onore di far tornare il Milan un top club mondiale.