Da van Basten a oggi, tutti i gol più belli della storia della massima competizione europea nel suo format attuale. La selezione delle tre migliori reti di ogni stagione.

6 ore fa

Lo sappiamo perfettamente. Appena questo articolo sui gol più belli in Champions League andrà online, seguiranno valanghe di commenti in cui ci farete presente la mancanza di questo o quel gol nella nostra speciale classifica.

È il rischio che si corre quando si genera una graduatoria di questo genere, per forza di cose vincolata a opinioni soggettive e, in quanto tali, discutibili.

Fatta questa premessa (sperando che possa far nascere in voi un po' di pietà) possiamo passare a parlare nel dettaglio di questa classifica dei gol più belli in Champions League, un lungo elenco che parte proprio dalla nascita della massima competizione nel nome in cui la conosciamo oggi, cioè la stagione 1992/1993, quando viene abbandonato una volta per tutte la dicitura Coppa Campioni.

Getty Images La Champions League si chiama così dalla stagione 1992/1993

I gol più belli in Champions League, dal 1993 a oggi

Da quel momento in poi, o meglio, da Marco van Basten in poi, si sono avvicendati in questa classifica dei gol più belli in Champions League grandi bomber ed eroi per caso, attaccanti e difensori, centrocampisti con il vizio del gol e "falegnami" della mediana. Ce n'è davvero per tutti i gusti nel corso di questo lungo viaggio attraverso tutte le edizioni della Coppa dalle grandi orecchie.

Non ci resta che iniziare a goderci lo spettacolo, gol dopo gol. E anche se magari non troverete qualcuno che ritenete degno di far parte di questa collezione, lo spettacolo sarà comunque assicurato. Poco ma sicuro.

Champions League 1992-1993

Marco van Basten (25 novembre 1992, Milan vs Goteborg)

Questa è una partita che ha fatto la storia della Champions League, quella in cui Marco van Basten è riuscito a realizzare un poker meraviglioso ai poveri svedesi del Goteborg. Due gol di sinistro, due di destro. Ma la ciliegina sulla torta è il vero e proprio capolavoro, quello del 3-0: cross dalla destra di Eranio, il Cigno di Utrecht si coordina alla perfezione e con una splendida rovesciata spedisce il pallone alle spalle di Ravelli (nel video a 1'50'').

Romario (9 dicembre 1992, Psv Eindhoven vs Milan)

In quella che sarà la sua ultima stagione con la maglia del PSV Eindhoven, il brasiliano Romario (che a fine campionato sarà acquistato dal Barcellona) realizza questo capolavoro nella partita contro il Milan: piede, petto e coscia, tre palleggi senza che il pallone tocchi terra a eludere il possibile intervento di un giovanissimo Paolo Maldini e poi destro violento in porta che trafigge Sebastiano Rossi.

Jean-Pierre Papin (3 marzo 1993, Porto vs Milan)

Jean-Pierre Papin, acquistato in estate dal Marsiglia e fresco di vittoria del Pallone d'Oro, decide così, con questo potente destro al volo, la partita del Milan in trasferta a Oporto. I rossoneri arriveranno in finale di quell'edizione della Champions League, persa però proprio contro l'ex squadra di JPP: 1-0, rete del centrale di difesa Basile Boli.

Champions League 1993/1994

Bryan Robson (20 ottobre 1993, Manchester United vs Galatasaray)

È la rete che sblocca la partita d'andata all'Old Trafford degli ottavi di finale tra Manchester United e Galatasaray. Ci pensa Bryan Robson ad andare a segno, con un gol che conferma quanto possa essere importante il controllo del pallone. Il suo è perfetto e lo mette nelle condizioni di andare a segno.

Ronald Koeman (27 aprile 1994, Barcellona vs Porto)

In questa edizione della Champions League, Ronald Koeman è stato uno dei protagonisti assoluti con i suoi calci di punizione che hanno trascinato il Barcellona fino alla finale. Il gol più bello però è probabilmente questo in semifinale contro il Porto, su azione, con un bolide che va a finire all'incrocio dei pali.

Dejan Savicevic (18 maggio 1994, Milan vs Barcellona)

"Un'eccezionale prodezza che ci lascia di stucco", come da commento di Bruno Pizzul. È quello di Dejan Savicevic, che segna così nella finale di Champions League contro il Barcellona, conquistandosi il pallone e disegnando uno splendido pallonetto che mette in ginocchio Zubizarreta.

Champions League 1994/1995

Marco Simone (28 settembre 1994, Milan vs Salisburgo)

In questa partita a San Siro Marco Simone realizza una doppietta. Il primo gol è un diagonale, il secondo (quello che ci interessa) un gioiello da fuori area che termina al sette (nel video a 1'34'').

George Weah (23 novembre 1994, Psg vs Bayern Monaco)

Gol straordinario di George Weah nella sfida tra Psg e Bayern Monaco, con l'attaccante liberiano che sfoggia tutte le sue qualità in una volta sola: dribbling, velocità, qualità e potenza. Il risultato è questo capolavoro.

Roy Keane (7 dicembre 1994, Manchester United vs Galatasaray)

Stop su lancio di Eric Cantona, due finte di seguito che mettono a sedere altrettanti avversari e sinistro preciso sul secondo palo. Così Roy Keane va a segno nella partita all'Old Trafford tra il Manchester United e il Galatasaray.

Champions League 1995/1996

Alessandro Del Piero (13 settembre 1995, Borussia Dortmund vs Juventus)

Nel caso in cui qualcuno non sapesse cosa sia il "gol alla Del Piero", beh, ecco un chiaro esempio in questo Borussia Dortmund-Juventus del 13 settembre 1995. Pallone sistemato sul destro e parabola a giro sul secondo palo a scavalcare il portiere.

Fernando Hierro (18 ottobre 1995, Real Madrid vs Ferencvaros)

Alla goleada del Real Madrid sugli ungheresi del Ferencvaros partecipa pure Fernando Hierro, che la "appoggia" in porta con questo calcio di punizione da 35 metri (nel video dal 13' in poi).

Paulo Sousa (3 aprile 1996, Juventus vs Nantes)

Tra i gol più belli di Paulo Sousa con la maglia della Juventus c'è questo contro il Nantes: su assist delizioso di Luca Vialli, il centrocampista portoghese mostra la sua abilità nei tempi di inserimento ed elude l'uscita del portiere dei francesi, Casagrande (nel video al 10'').

Champions League 1996/1997

Artur (11 settembre 1996, Milan vs Porto)

Con i suoi passi di samba, il brasiliano Artur del Porto è riuscito a sorprendere a ammutolire San Siro. Ecco la sua prodezza contro il Milan nell'edizione della Champions League 1996/1997.

Zinedine Zidane (23 aprile 1997, Juventus vs Ajax)

Tutto il genio e la tecnica di Monsieur Zizou in questo splendido gol segnato all'Ajax, in cui porta a spasso tutta la difesa dei lancieri, portiere compreso. Chapeau.

Lars Ricken (28 maggio 1997, Borussia Dortmund vs Juventus)

Subentrato al posto di Chapuisat nella finale del 1997 contro la Juventus, il centrocampista del Borussia Dormtund Lars Ricken va a segno con questo gran gol in pallonetto che sorprende Angelo Peruzzi.

Champions League 1997/1998

Stelios Giannakopoulos (17 settembre 1997, Olympiakos vs Porto)

Il contropiede dell'Olympiakos contro il Porto viene concluso così da Stelios Giannakopoulos, con un destro incredibile da fuori area che non lascia scampo al portiere dei lusitani.

Alessandro Del Piero (1 aprile 1998, Juventus vs Monaco)

Alessandro Del Piero sblocca con un calcio di punizione, una delle sue specialità della casa, la semifinale d'andata contro il Monaco. Ecco il suo gioiello (nel video dopo 30'').

Alessandro Del Piero (15 aprile 1998, Monaco vs Juventus)

No, non è un errore o una ripetizione. Alessandro Del Piero entra nella classifica di quell'edizione della Champions League pure con il suo gol realizzato nella partita di ritorno in Francia. In questo caso si esibisce in una mezza rovesciata (nel video a 1'57'').

Champions League 1998/1999

Filippo Inzaghi (16 settembre 1998, Juventus vs Galatasaray)

La maggior parte del repertorio di Pippo Inzaghi è concentrato nell'area piccola, con reti da opportunista vero. In questo caso però, contro il Galatasaray, mostra anche uno dei suoi pochi gol in acrobazia, con una splendida rovesciata.

Rivaldo (25 novembre 1998, Barcellona vs Manchester United)

Altra rovesciata che ha fatto la storia di quell'edizione della Champions League è quella di Rivaldo, che si esibisce in uno dei suoi colpi preferiti nella sfida tra Barcellona e Manchester United, due tra le squadre più forti in assoluto di quel periodo (nel video dopo 30'').

Allan Ravn (16 settembre 1998, Brondby vs Bayern Monaco)

Allan Ravn diventa eroe per una notte con questo gran gol realizzato al Bayern Monaco con il suo Brondby. Prima salta un difensore con un sombrero, poi la mette all'incrocio con un esterno destro vellutato che bacia il palo prima di entrare.

Champions League 1999/2000

Claudio Lopez (21 settembre 1999, Psv Eindhoven vs Valencia)

Un vero e proprio capolavoro quello del “Piojo” Claudio Lopez, un misto di coordinazione, tecnica e potenza con il quale realizza questo gol in Psv-Valencia.

Mauro Bressan (2 novembre 1999, Fiorentina vs Barcellona)

Già segnare al Barcellona sarebbe uno dei ricordi più belli per un giocatore non di primo piano come Mauro Bressan, figuriamoci cosa possa significare farlo in questo modo, con una rovesciata da 25 metri.

Gabriel Batistuta (15 marzo 2000, Manchester United vs Fiorentina)

La Fiorentina esce sconfitta dalla partita all'Old Trafford contro il Manchester United, ma l'unico gol viola in Inghilterra è questo gioiello di Gabriel Omar Batistuta, che fa partire un bolide da fuori area.

+ Menzione speciale: Raul Gonzalez Blanco (19 aprile 2000, Manchester United vs Real Madrid)

Merita una menzione speciale il gol di Raul all'Old Trafford, non tanto per la rete in sé per sé (a porta vuota, da dentro l'area piccola), quanto più che altro per l'assist di Fernando Redondo, che con un tacco eccezionale che ha fatto la storia d questa competizione si libera di Berg.

Champions League 2000/2001

Gheorghe Hagi (12 settembre 2000, Galatasaray vs Monaco)

Se vi siete mai domandati perché mai il romeno Gheorghe Hagi venisse chiamato "Maradona dei Carpazi", dopo questo suo sinistro in Galatasaray-Monaco dovreste avere le idee più chiare.

Rivaldo (13 settembre 2000, Barcellona vs Leeds)

Finta di corpo che manda il difensore in tribuna e sinistro preciso all'angolino. Ecco il gol di Rivaldo contro il Leeds, che fa entrare per la seconda volta in questa classifica il brasiliano.

Lee Bowyer (14 marzo 2001, Leeds United vs Lazio)

Un pallonetto delizioso per Lee Bowyer, una carezza al pallone da dentro l'area di rigore che disegna una traiettoria imprendibile per Marchegiani (nel video a 2'12'').

Champions League 2001/2002

Mark Overmars (20 novembre 2001, Barcellona vs Liverpool)

Ancora non si parlava di tiki-taka, ma il Barcellona già lo aveva nel proprio DNA. Basta guardare questa rete di Overmars al Liverpool per rendersene conto.

Fredrik Ljungberg (4 dicembre 2001, Arsenal vs Juventus)

Dennis Bergkamp inventa, Fredrik Ljungberg rifinisce. Difficile scegliere quale sia il gesto tecnico più bello in questo gol realizzato dall'Arsenal alla Juventus.

Zinedine Zidane (15 maggio 2002, Real Madrid vs Bayer Leverkusen)

Eh niente, se ti chiami Zinedine Zidane ti puoi permettere anche il lusso di segnare così in una finale di Champions League, calciando al volo con il "piede sbagliato" (si fa per dire) un campanile al limite dell'area di rigore.

Champions League 2002/2003

Mauro Camoranesi (18 settembre 2002, Feyenoord vs Juventus)

La palla esce dolcemente dall'area di rigore dopo un calcio d'angolo e rimbalza verso Mauro German Camoranesi. Un tocco di petto per controllarla alla perfezione e poi un altro di destro per indirizzarla sul palo lontano.

Roy Makaay (1 ottobre 2002, Deportivo La Coruna vs Lens)

Troppo invitante quel lancio in area di rigore per non provare la conclusione al volo. Anziché andare di sinistro (come lascerebbero supporre dinamica e traiettoria), però, Roy Makaay decide di colpire di destro: il risultato è precisissimo.

Juan Sebastian Veron (1 ottobre 2002, Manchester United vs Olympiakos)

Dopo averne saltati due e aver scambiato il pallone con Giggs, Juan Sebastian Veron spedisce il pallone all'angolino con questo destro preciso da fuori area.

Champions League 2003/2004

Andy van der Meyde (19 settembre 2003, Arsenal vs Inter)

Quella sera i giocatori dell'Inter vennero chiamati "I leoni di Highbury" anche grazie a lui, Andy van der Meyde, che con il suo destro al volo su sponda di Martins portò i nerazzurri sul 2-0 in casa dell'Arsenal (nel video dopo 23'').

Kakà (4 novembre 2003, Milan vs Bruges)

Cross di Cafu, carezza al volo di Kakà che mette il pallone alle spalle del portiere. La rete al Bruges del Milan è tutta in stile Seleçao.

Juninho Pernambucano (5 novembre 2003, Bayern Monaco vs Lione)

In questa classifica non poteva mancare almeno un gol su punizione di Juninho Pernambucano. Lo specialista brasiliano ha segnato così al Bayern Monaco, con questa mazzata che va a toccare il palo prima di insaccarsi.

Champions League 2004/2005

Charles-Edouard Coridon (20 ottobre 2004, Psg vs Porto)

Tra i gol più belli della storia della Champions League entra di diritto anche quello di Charles-Edouard Coridon, che con il suo scorpione mette la firma in Psg-Porto.

Steven Gerrard (8 dicembre 2004, Liverpool vs Olympiakos)

Colpendo il pallone di controbalzo, in genere, questo acquisisce una velocità maggiore rispetto alla norma. Non ci credete? Allora guardate questo gol di Steven Gerrard all'Olympiakos.

Ronaldinho (8 marzo 2005, Chelsea vs Barcellona)

Messi all'epoca vestiva ancora la maglia numero 30 del Barcellona. La Dieci spettava di diritto a Ronaldinho e il motivo si può evincere facilmente da questo “dance-gol” realizzato a Stamford Bridge.

Champions League 2005/2006

Thierry Henry (18 ottobre 2005, Arsenal vs Sparta Praga)

Stop di tacco ed esterno destro preciso sul secondo palo a seguire. Nella partita da incorniciare di Henry contro lo Sparta Praga, questa è solo la ciliegina sulla torta.

Hugo Almeida (1 novembre 2005, Inter vs Porto)

Nella vittoria per 2-1 a San Siro dell'Inter sul Porto, c'è questo gol dei lusitani che rimarrà negli annali della Champions League. Una punizione terrificante da 35 metri di Hugo Almeida.

Samuel Eto’o (2 novembre 2005, Barcellona vs Panathinaikos)

Messi appoggia sulla corsia di sinistra, Eto'o di prima intenzione disegna un delizioso pallonetto a giro sul secondo palo contro il Panathinaikos (che poi, come si vede nel video, sia successa la stessa cosa con Luis Suarez anni dopo è un altro discorso).

Champions League 2006/2007

Peter Crouch (27 settembre 2006, Liverpool vs Galatasaray)

La splendida rovesciata di Peter Crouch contribuisce alla vittoria del Liverpool sul Galatasaray per 3-2. Acrobazia e potenza distribuiti sui 2 metri e un centimetro dell'attaccante inglese.

Lucho Gonzalez (1 novembre 2006, Amburgo vs Porto)

Cross di Quaresma, pallone respinto dai difensori dell'Amburgo e terrificante tiro al volo di destro. Così Lucho Gonzalez lascia la sua griffe in Amburgo-Porto.

Amantino Mancini (6 marzo 2007, Lione vs Roma)

Una lunga serie di doppi passi ubriacanti e bomba di sinistro sul primo palo. Il gol di Amantino Mancini al Lione è uno spettacolo.

Champions League 2007/2008

Deivid (19 settembre 2007, Fenerbahce vs Inter)

Potenza, tecnica e coordinazione. C'è tutto questo nella mezza rovesciata con la quale Deivid segna nella partita tra il Fenerbahce e l'Inter.

Steven Gerrard (24 ottobre 2007, Besiktas vs Liverpool)

Un colpo di testa a volte può essere l'unica soluzione possibile per fare gol. Ecco, questo di Steven Gerrard con il Besiktas è uno di quei casi.

Paul Scholes (29 aprile 2008, Manchester United vs Barcellona)

La sassata da fuori è stato sempre uno dei punti di forza di Paul Scholes. Il gol realizzato contro il Barcellona ne è un esempio lampante.

Champions League 2008/2009

Cristiano Ronaldo (15 aprile 2009, Manchester United vs Porto)

Tiri così forse non ti verrebbero in mente nemmeno alla PlayStation. Per Cristiano Ronaldo invece non è stato un problema pensarlo e provarlo. I risultati c'è da dire che sono stati discreti...

Michael Essien (6 maggio 2009, Chelsea vs Barcellona)

Quale migliore occasione di una semifinale di Champions League per realizzare un gol del genere? Essien ha scelto la circostanza giusta per provare a restare nella storia.

Andres Iniesta (6 maggio 2009, Chelsea vs Barcellona)

Purtroppo per Essien in quella stessa partita giocava anche Andres Iniesta. Che con questo gol allo scadere ha oscurato tutto quello che era successo prima.

Champions League 2009/2010

Andrea Pirlo (21 ottobre 2009, Real Madrid vs Milan)

Colpi di questo tipo li possono pensare solo campioni assoluti. E Andrea Pirlo per rendere tutto ancora più memorabile lo ha sfoderato contro il Real Madrid, al Santiago Bernabeu.

Ryan Babel (4 novembre 2009, Liverpool vs Lione)

È stato sufficiente lasciargli un po' di spazio, Ryan Babel non ha lasciato prigioneri. Bomba da fuori area e portiere battuto.

Arjen Robben (7 aprile 2010, Manchester United vs Bayern Monaco)

Chiaramente si tratta di uno schema su calcio d'angolo provato e riprovato in allenamento. Ma se a calciare l'angolo non hai Franck Ribery e, soprattutto, a ricevere non c'è Arjen Robben, difficilmente il risultato potrà essere qualcosa di questo tipo.

Champions League 2010/2011

Gareth Bale (20 ottobre 2010, Inter vs Tottenham)

La partita contro l'Inter è probabilmente quella che ha consacrato Gareth Bale a stella del panorama internazionale. Il suo gol con Javier Zanetti che tenta (invano) di rincorrerlo e sinistro in diagonale a seguire è uno dei più belli della Champions League.

Lionel Messi (27 aprile 2011, Barcellona vs Real Madrid)

Nel Clasico di Champions League, Leo Messi ha deciso di regalare una perla di valore assoluto, saltando tutta la difesa Merengues e mettendo il pallone in porta con un tocco di destro.

Dejan Stankovic (4 maggio 2011, Inter vs Schalke)

Neuer allo Schalke 04 già dava prova della sua abilità da libero aggiunto fuori dall'area di rigore. Questa sua uscita però non aveva tenuto in considerazione la "variante Stankovic", uno che se c'è da calciare al volo non si fa certo grossi problemi...

Champions League 2011/2012

Andres Iniesta (19 ottobre 2011, Barcelona vs Viktoria Plzeň)

Questo è uno di quei gol da guardare e riguardare più volte. Lo scambio ripetuto tra due come Messi e Iniesta, più il dribbling in un fazzoletto dello spagnolo prima di depositare il pallone in gol sono leccornie per palati fini.

Kevin Prince Boateng (23 novembre 2011, Milan vs Barcellona)

Kevin Prince Boateng è capace di prodezze di questo tipo, l'ha dimostrato più volte in carriera. Questa realizzata in un Milan-Barcellona è da antologia: controllo acrobatico, tacco per portarsi avanti il pallone (con annesso dribbling su Abidal) e destro sul primo palo.

Mathieu Valbuena (6 dicembre 2011, Borussia Dortmund vs Marsiglia)

Gioco di suola a eludere l'avversario e destro dritto per dritto sul secondo palo a trafiggere il portiere. Niente male per Mathieu Valbuena.

Champions League 2012/2013

Oscar (19 settembre 2012, Chelsea vs Juventus)

Da Almeyda a Vieri, nella sua lunga carriera Gigi Buffon ha subito dei gol davvero spettacolari, sui quali difficilmente avrebbe potuto fare di più. Ecco, quello di Oscar è tra questi.

Karim Benzema (3 ottobre 2012, Ajax vs Real Madrid)

Stilisticamente perfetta, la rovesciata di Karim Benzema all'Amsterdam Arena contro l'Ajax entra direttamente nella classifica dei migliori gol di sempre della Champions League.

Philippe Mexes (21 novembre 2012, Anderlecht vs Milan)

Altra rovesciata, stavolta ancora più folle e con il marchio di fabbrica di uno che i gol in genere deve evitarli. Philippe Mexes si inventa questa prodezza durante Anderlecht-Milan.

Champions League 2013/2014

Zlatan Ibrahimovic (23 ottobre 2013, Anderlecht vs Psg)

Perché scegliere tra potenza e precisione quando si può avere tutto insieme? Zlatan Ibrahimovic è la sintesi di questo concetto...

Klaas Jan Huntelaar (26 febbraio 2014, Schalke vs Real Madrid)

Nella dura sconfitta per 6-1 rimediata in casa contro il Real Madrid, almeno lo Schalke si può togliere lo sfizio di segnare un gol così. La firma è di un ex Merengues, Klaas Jan Huntelaar.

Diego (1 aprile 2014, Barcellona vs Atletico Madrid)

Nel giorno del Pesce d'Aprile, Diego fa questo scherzetto al Barcellona: un esterno destro telecomandato all'incrocio sul primo palo.

Champions League 2014/2015

Aaron Ramsey (9 dicembre 2014, Galatasaray vs Arsenal)

Difficile trovare le giuste parole per descrivere questo sinistro al volo da fuori area di Aaron Ramsey. Un missile terra-aria che buca letteralmente la porta del Galatasaray.

Luis Suarez (15 aprile 2015, Psg vs Barcellona)

Tunnel su David Luiz e destro a seguire che finisce in porta. Noi parliamo del primo gol di Luis Suarez in quella partita, ma il bello è che potrebbe essere anche la descrizione del secondo.

Lionel Messi (16 maggio 2015, Barcellona vs Bayern Monaco)

Da quella finale di Champions League, probabilmente Jerome Boateng ha iniziato a soffrire di labirintite. La semplice finta di Leo Messi lo ha messo a sedere, una posizione di privilegio per assistere al morbido pallonetto di destro con il quale ha bucato Neuer in uscita.

Champions League 2015/2016

Alessandro Florenzi (16 settembre 2015, Barcellona vs Roma)

Ha visto il portiere fuori dai pali e ci ha provato. Alessandro Florenzi ha avuto il coraggio di tentare una soluzione ai limiti dell'impossibile contro il Barcellona. E a giudicare dal risultato, ha avuto decisamente ragione.

Juan Cuadrado (16 marzo 2016, Bayern Monaco vs Juventus)

Morata si fa tutto il campo saltando chiunque si ponga tra lui e la porta, poi passa il pallone a Cuadrado, che per non essere da meno mette a sedere un altro avversario e deposita in rete, per uno dei gol più belli di questa edizione della Champions League.

Saul Niguez (27 aprile 2016, Atletico Madrid vs Bayern Monaco)

Non trovava nessun compagno libero a cui servire il pallone, così Saul Niguez ha deciso di fare tutto da solo...

Champions League 2016/2017

Mesut Ozil (1 novembre 2016, Ludogorets vs Arsenal)

Sei tocchi con il piede sinistro possono bastare per confezionare un gol perfetto? A giudicare da questa rete di Mesut Ozil al Ludogorets si direbbe proprio di sì.

Antoine Griezmann (11 novembre 2016, Atletico Madrid vs Rostov)

Non una rovesciata, nemmeno uno scorpione. Il sinistro al volo di Antoine Griezmann al Rostov è una cosa di questo genere, a metà tra le due, ma ugualmente spettacolare ed efficace.

Mario Mandzukic (3 giugno 2017, Real Madrid vs Juventus)

Ok, per i tifosi della Juventus questa non è di certo una finale da ricordare. Ma il gol di Mario Mandzukic sicuramente sì. Una rovesciata pazzesca, sulla quale Keylor Navas non può veramente nulla.

Champions League 2017/2018

Edin Dzeko (18 ottobre 2017, Chelsea vs Roma)

A volte Edin Dzeko sbaglia gol facilissimi sotto porta, altre volte però sa anche realizzare reti impossibili. Quella al Chelsea a Stamford Bridge è veramente un capolavoro di tecnica, coordinazione e potenza.

Cristiano Ronaldo (3 aprile 2018, Juventus vs Real Madrid)

Si dice che in questo momento, dopo l'applauso dell'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo abbia deciso di diventare un calciatore della Juventus. A queste condizioni, sicuramente i tifosi bianconeri sarebbero disposti ad assistere ancora altre volte a reti di questo tipo.

Gareth Bale (26 maggio 2018, Real Madrid vs Liverpool)

Dopo la rete di Cristiano Ronaldo in semifinale, ci ha pensato Bale a concedere il bis in finale. Altra rovesciata da cineteca, altro gol pesantissimo.