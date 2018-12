Serata piena di recriminazioni per le italiane: gli azzurri di Ancelotti cadono di misura a Anfield, l'Inter non va oltre il pari in casa con il PSV mentre il Tottenham pareggia a Barcellona. Per entrambe c'è l'Europa League.

11 dic 2018 di Simone Cola

Gli ultimi 90 minuti di Champions League si rivelano estremamente amari per Inter e Napoli, che salutano la più importante competizione per club a livello continentale dopo avere a lungo accarezzato la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale, dove la Serie A sarà dunque rappresentata soltanto da Juventus e Roma.

A Liverpool il Napoli è autore di una prova coraggiosa su un campo difficile e contro una squadra, quella di Klopp, che dopo aver raggiunto la finale nella scorsa edizione non intende salutare anzitempo la Champions League. I Reds passano intorno alla mezz'ora con Salah, gli azzurri riescono a restare in partita e sfiorano nel finale il pareggio ma Alisson dice di no. Intanto al Marakana di Belgrado il Paris Saint-Germain ha prevedibilmente la meglio sulla Stella Rossa per 4-1 e passa come primo nel gruppo C.

Ancora più drammatica l'eliminazione dell'Inter, che a San Siro si complica incredibilmente la vita regalando il gol del vantaggio al PSV ultimo e già eliminato: un errore di Asamoah spiana la strada alla rete di Lozano, ma nel secondo tempo i nerazzurri riescono a riorganizzarsi e trovano il pari con Icardi di testa su cross di Politano. A cinque minuti dalla fine però arriva la notizia tanto temuta dal Camp Nou: il Tottenham, sotto 1-0 con il Barcellona, ha trovato il pari con Lucas Moura. Gli assalti degli uomini di Spalletti sono intensi ma confusi, finisce 1-1 e anche i nerazzurri salutano la Champions League.

Getty Images Tutta la gioia di Jurgen Klopp: il Liverpool vice-campione d'Europa passa agli ottavi ai danni del Napoli.

Champions League, tutti i verdetti di martedì 11 dicembre

Nel gruppo A il Borussia Dortmund vince facile sul campo del derelitto Monaco, uno 0-2 firmato da Raphael Guerreiro autore di una doppietta, e si prende il primo posto ai danni dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che non va oltre lo 0-0 in casa del Club Brugge che anche prima degli ultimi 90 minuti era certo del terzo posto che vale l'Europa League.

Nel gruppo D andato in scena alle 19 vincono Porto e Schalke 04, entrambe già qualificate agli ottavi di finale rispettivamente come prima e seconda. I portoghesi stendono a domicilio il Galatasary 2-3 mentre i tedeschi hanno la meglio in casa sulla Lokomotiv Mosca con gol in extremis dell'austriaco Schopf. Il terzo posto che garantisce il proseguimento dell'avventura europea in Europa League va dunque ai turchi, che si sarebbero piazzati terzi anche in caso di arrivo a pari punti con i russi.

Getty Images È la rete di Lucas Moura a 5 minuti dalla fine a permettere al Tottenham di pareggiare a Barcellona e passare così ai danni dell'Inter che non va oltre l'1-1 in casa con il PSV.

Gruppo A

Borussia Dortmund 13 Atletico Madrid 13 Club Brugge 6 Monaco 1

Accedono agli ottavi di finale Borussia Dortmund e Atletico Madrid, Club Brugge in Europa League.

Gruppo B

Barcellona 14 Tottenham 8 Inter 8 PSV 2

Accedono agli ottavi di finale Barcellona e Tottenham, Inter in Europa League.

Gruppo C

Paris Saint-Germain 11 Liverpool 9 Napoli 9 Stella Rossa 4

Accedono agli ottavi di finale PSG e Liverpool, Napoli in Europa League.

Gruppo D

Porto 16 Schalke 11 Galatasaray 4 Lokomotiv Mosca 3

Accedono agli ottavi di finale Porto e Schalke 04, Galatasaray in Europa League.