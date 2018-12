Un gol di Salah mette ko il Napoli che deve rinunciare agli ottavi di Champions League. Nei minuti di recupero Milik si divora il pareggio. Superbo Van Dijk che neutralizza l'offensiva azzurra.

0 condivisioni

11 dic 2018 di Luigi Ciamburro

Liverpool-Napoli si gioca in un'atmosfera da brividi, l'Anfield Road rispetta i pronostici e regala una cornice di pubblico da notti magiche. Per gli azzurri è la notte del giudizio e mister Ancelotti schiera la tipica formazione da Champions League. Il match comincia subito a ritmi elevati, con Salah che si fa anticipare da Ospina di un soffio dopo pochi minuti e Hamsik che risponde con un tiro dal limite di poco oltre la traversa. Al 15' paura per Mertens che subisce una botta alla caviglia da parte di Van Dijk, ammonito, ma il belga rientra dopo una breve sosta fuori dal campo.

Il Napoli non riesce a gestire il possesso palla, i Reds ne approfittano per imporre il loro gioco e al 35' arriva il gol del vantaggio. Salah si libera di Mario Rui, brucia Koulibaly e beffa Ospina tra le gambe. Gli azzurri provano a destarsi dalla morsa inglese, ma Insigne e Mertens non riescono a impensierire la difesa avversaria. Da Belgrado arriva la notizia del doppio vantaggio del PSG, serve una rete per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Nella ripresa il Liverpool continua a dettare i ritmi del gioco, mister Ancelotti deve mescolare le carte: dentro Zielinski, Milik e Ghuolam, fuori Fabian Ruiz, Mario Rui e Mertens. Il Napoli fatica a rendersi pericoloso, Callejon e Milik nelle fasi finali sbagliano una ghiotta occasione, passano i minuti e la formazione azzurra da capolista del girone si ritrova a dover dire addio ai sogni di Champions League.

Getty Images

Champions League, le pagelle di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3): Alisson 7,5; Alexander-Arnold 6,5 (90′ Lovren sv), Matip 7, Van Dijk 7,5, Robertson 6,5; Milner 7 (85′ Fabinho sv), Wijnaldum 6,5, Henderson 6,5; Salah 8, Firmino 7 (79′ Keita sv), Mané 6,5. Allenatore: Klopp

Napoli (4-4-2): Ospina 6,5; Maksimovic 5,5, Albiol 6, Koulibaly 6, Mario Rui 5 (70′ Ghoulam 5,5); Callejon 5, Allan 6, Hamsik 6, Fabian 6 (62′ Zielinski 6); Mertens 5 (68′ Milik 6), Insigne 6.

I Migliori

Mohamed Salah 8

Una spina nel fianco per la retroguardia partenopea. Velocità e fantasia allo stato puro, sulla destra crea panico quando entra in possesso della sfera e si prende il merito di portate in vantaggio il Liverpool bruciando sul posto Mario Rui con una mossa del corpo funambolica e fa fuori Koulibaly e Ospinacon un tunnel beffardo. Sempre imprevedibile, è il vero regista dell'attacco dei Reds, quando non è il diretto protagonista della conclusione serve palloni pericolosi per i compagni, pressa la linea difensiva costringendola a sbagliare in più occasioni nella costruzione del gioco. Con un Salah in splendida forma diventa complicato per qualunque difesa arginare le scorribande dei vice-campioni d'Europa.

Virgil Van Dijk 7,5

Un autentico muro difensivo che neutralizza le frecce dell'arco partenopeo. Commette un duro fallo su Mertens che gli costa un giallo, ma per il resto della partita non commette nessuna sbavatura. Provvidenziale in un paio di occasioni, dimostra massima sicurezza nella costruzione dell'azione dal fondo e sa uscire con fermezza palla al piede. I due "piccoletti" partenopei nulla possono contro il gigante olandese.

Alisson Ramses Becker 7,5

Non viene quasi mai impensierito dall'offensiva azzurra, ma al 92' si rende autore di una parata che neutralizza un tiro da distanza ravvicinata di Milik. Il passaggio agli ottavi di Champions porta la sua firma indelebile.

I peggiori

Dries Mertens 5

Con un difensore centrale come Van Dijk diventa difficile impostare il proprio gioco, nelle fasi iniziali rimedia una brutta botta, ma decide di restare in campo. Viene servito poco e male, ma non riesce mai a trovare l'intesa con Insigne. Non è il solito folletto belga che conosciamo in campionato, in certe partite serve maggior personalità, non impensierisce mai la retroguardia del Liverpool.

Mario Rui 5

La fascia sinistra diventa una falla nella difesa partenopea. Non è il solito Rui pungente in fase offensiva e impeccabile nelle retrovie. Le azioni più pericolose arrivano dalle sue parti, in più occasioni è Koulibaly a dovergli guardare le spalle. Ci mette grinta, ma non basta in certe partite di questa portata, troppe volte è costretto a spazzare in avanti non riuscendo a liberarsi dal pressing. La sfida con Salah lo vede nettamente sconfitto.

Josè Callejon 5

Ancora una volta manca l'appuntamento con il gol, sulla fascia destra è troppe volte invisibile, male anche in fase di copertura. Stavolta non riesce neppure a sfoderare occasioni utili per i compagni e a dieci minuti dal termine si divora un'occasione abbastanza facile.