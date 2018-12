Liverpool-Napoli è una delle sfide più attese dell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Ancelotti parte con Insigne-Mertens, Klopp punta su Salah in stato di grazia.

7 ore fa di Luigi Ciamburro

Poche ore al fischio d'inizio dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ad Anfield il Napoli andrà alla ricerca di un'altra partita perfetta che gli consenta l'accesso agli ottavi, un pareggio sarebbe sufficiente, ma la sconfitta potrebbe voler dire eliminazione quasi certa, in attesa di conoscere il risultato di Belgrado. Liverpool-Napoli sarà una notte magica di calcio, dove un minimo errore, un calo di concentrazione, un pizzico di fortuna può condizionare l'esito della gara.

I Reds sono chiamati all'attacco per cercare il gol del vantaggio, gli azzurri possono pungere in contropiede, chiudersi in difesa non conviene ad entrambi. Sarà un match di velocità e intelligenza senza esclusione di colpi, con il Liverpool favorito seppur mai vittorioso nelle trasferte di Champions League, ma un Napoli primo nel girone e senza aver subito sconfitte. Lo scorso 4 agosto gli inglesi asfaltarono il Napoli per 5-0 a Dublino, ma la formazione partenopea di allora era una squadra ancora alla ricerca di un'identità dopo la fine dell'epoca Sarri.

L'Anfield Road sarà il primo muro da abbattere per gli uomini di Ancelotti. Saranno in 50mila a sostenere i padroni di casa, 3mila i tifosi azzurri, assiepati nel settore ospiti e tra i sostenitori di casa. Abbassare il volume di una delle più calde tifoserie del mondo sarà impresa ardua e un dato su tutti deve far riflettere: il Liverpool non perde in casa dal 22 ottobre del 2014. Per ironia della sorte fu proprio Carlo Ancelotti col suo Real Madrid a batterlo per 3-0. Arbitrerà l'incontro lo slovacco Damir Skomina; assistenti i connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan, Tomz Klancnik il quarto uomo, addizionali Slavko Vincic e Matej Ju.

Champions League, le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Il Napoli ha a suo favore due risultati su tre, ma con un avversario come il Liverpool, reduce dalla finale dell'ultima edizione della Champions League e dalla conquista del primo posto in Premier, non è possibile fare calcoli. Klopp potrà contare su un Salah in splendida forma, autore di una tripletta nell'ultima partita vinta per 4-0 contro il Bornemouth per 4-0. L'egiziano andrà a formare il tridente d'attacco inseme a Manè e Firmino. Il terzetto di centrocampo sarà costituito da Keita, Henderson e Milner, mentre in difesa non ci saranno Joe Gomez e Lovren. Van Dijk e Matip i due centrali, con Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce davanti ad Alisson.

Mister Ancelotti stavolta non dovrebbe riservare sorprese. In avanti Insigne e Mertens partiranno titolari, ma con Milik già caldo in panchina in caso di necessità. A centrocampo Callejon e Fabian Ruiz sulle fasce, centrali Allan e Hamsik. La linea difensiva vede Mario Rui sulla sinistra, Maksimovic sulla destra, con Albiol e Koulibaly davanti ad Ospina.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Mertens, Insigne.

Dove vedere Liverpool-Napoli in TV e streaming

Liverpool-Napoli non sarà visibile sui canali RAI, ma solo in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253 satellite, 384 digitale). Gli abbonati potranno guardare il match in streaming tramite il servizio Sky Go, l'alternativa è Now TV, con possibilità anche di abbonamento giornaliero. Per chi sarà costretto a seguire la radiocronaca bisognerà sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Rai 1 o Kiss Kiss Italia.

1X2: le quote dei bookmaker

I Reds sono i grandi favoriti con il fattore campo che gioca un ruolo decisivo. Il segno 1 è quotato 1,65, il pareggio, con cui si qualificherebbe il Napoli, vale 4,30, mentre la vittoria degli azzurri è pagata 4,80. Alte le probabilità di un risultato con entrambe le formazioni a segno: il GG è offerto a 1,56, il NG a 2,32: l'Under moltiplica la puntata per 2,48, mentre l'Over per 1.50. Per gli amanti degli scommettitori sul primo marcatore, invece, Salah è quotato a 2,80, Firmino e Mane a 4,20. Tra le file azzurre Insigne primo marcatore vale 4,20, Mertens 4,00, Callejon a 6,00.

I precedenti tra Liverpool e Napoli

Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Liverpool e Napoli e i precedenti sono in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e un pareggio. L'ultima sfida risale allo scorso 3 ottobre, alla seconda giornata di Champions League 2018, con i partenopei vincitori grazie al gol di Insigne al 90° e i Reds che non riuscirono ad effettuare neppure un tiro nello specchio. Ma la squadra di Klopp non perde da 18 partite europee ad Anfield, mentre il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte in Champions League: l’ultima vittoria esterna risale al dicembre 2016 quando ebbe la meglio sul Benfica.