Spalletti ha definito quella contro il PSV Eindhoven la partita più importante della sua carriera, perché sa che un passaggio del turno vuol dire tanto per l’immagine globale dell’Inter.

0 condivisioni

7 ore fa di Jvan Sica

L’ultima partita del girone B di Champions League fra Inter e PSV Eindhoven è stata indicata da Luciano Spalletti come la partita più importante della sua carriera fino ad oggi. Caricare una partita del genere ha molto senso perché passare il turno in un girone in cui c’erano anche Barcellona e Tottenham, due grandi del calcio europeo ormai da anni, vuol dire riprendersi un’immagine complessiva della società e della squadra che riporta alla mente l’Inter di ormai quasi 10 anni fa, quando era seguitissima anche all’estero e vinceva i grandi trofei.

Inoltre Spalletti sa che in una Champions League con valori così livellati, le partite possono decidersi davvero per un infortunio di qualche giocatore fondamentale o grazie a dei dettagli anche minimi. E la sua Inter, passando il turno, sarà un’avversaria molto insidiosa per tutte, potendo basarsi su una difesa fortissima e un centravanti che in ambito europeo, alla sua prima vera esperienza probante, sta rispondendo in maniera fantastica.

Tutto dipenderà dalla partita contro gli olandesi, ma anche dall’impegno e dalla voglia di giocare, non solo di vincere che avrà il Barcellona. Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato come è offensivo per una squadra con la storia e il valore dei blaugrana pensare ad un loro poco impegno. Un precedente indiretto fa ben sperare tutti i tifosi interisti. La Spagna, con tanti calciatori del Barcellona in squadra, vinse senza fare calcoli contro la Croazia nella partita finale del girone iniziale degli Europei 2012, consentendoci di passare il turno. Un precedente lontano ma sempre valido a cui aggrapparsi.

Getty Images Luciano Spalletti vuole che tutti I suoi giocatori siano consci dell’importanza della partita contro il PSV Eindhoven in Champions League.

Le scelte di Spalletti e Van Bommel: probabili formazioni di Inter-PSV Eindhoven in Champions League

Nella conferenza stampa prepartita le domande riguardanti la formazione titolare hanno riguardato tre calciatori. Il primo è Matìas Vecino, il quale non potrà essere della partita, mentre per Radja Nainggolan le speranze del tecnico sono maggiori, perché Spalletti sa che avere il belga anche solo per 30 minuti può significare molto.

Il terzo nome in ballo è Perisic, il quale sta giocando sotto i suoi standard e in panchina scalpita un Keita in buona forma. Spalletti non ha parlato direttamente del croato, ma a ha ribadito che questa partita deve essere sentita da tutti in maniera particolare e tutti dovranno dare il massimo per vincerla.

Senza Vecino e Nainggolan almeno dall’inizio, l’idea del tecnico e di avvicinare un’altra punta ad Icardi, schierando Lautaro Martinez alle sue spalle, lasciando le fasce a Politano e Perisic. Per il resto, centrocampo con il più in forma della squadra, Brozovic, a comandare e Borja Valero a tenere i ritmi alti o bassi a seconda delle esigenze.

Mark van Bommel dal canto suo schiererà la squadra titolare, quella che dà maggiori garanzie e vista all’opera già nella partita molto importante in Eredivisie contro il Feyernoord. Occhi puntati su Lozano, che ai Mondiali con il Messico ha fatto faville e il centravanti De Jong, l’uomo su cui anche l’Olanda vuole ricostruire.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi

PSV Eindhoven (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong.

Dove vedere Inter-PSV Eindhoven in tv e streaming

Inter-PSV Eindhoven andrà in scena martedì 11 dicembre alle ore 21.00, gara decisiva del girone B di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 251) e su Sky Sport, canale 252. I possessori di pc, tablet e smartphone potranno inoltre seguire la gara in streaming al dispositivo collegato grazie all'app SkyGo.

1X2: le quote dei bookmakers

I bookmakers credono nel passaggio del turno dell’Inter, con la vittoria nerazzurra contro il PSV data a 1,33, mentre quella del Tottenham sul Barcellona è data a 3,00. L’X nella gara di San Siro è quotato 5,25, mentre il 2 è dato a 8,75. L’idea dei bookmakers è che l’Inter vada subito in vantaggio e lo conservi fino alla fine, tanto che l’1 primo tempo – 1 secondo tempo è dato a 1,87, ma una giocata interessante potrebbe essere X primo tempo – 1 finale dato a 4,50. Il risultato esatto su cui investire è l’1-0, dato a 9,00, mentre per il primo marcatore Icardi ha una quota davvero molto bassa, 4,00, per cui avrebbe più senso investire su un difensore centrale, magari Skriniar in grande forma in questa fase della stagione, dato a 28,00.

Hello Stadio Giuseppe Meazza! 🏟



This stadium in one word: ____✍🏻#INTPSV pic.twitter.com/xvWmu7SYob — PSV (@PSV) December 10, 2018 I precedenti

Se si elimina la sfida di andata, Inter e PSV Eindhiven si sono sfidati solo alter due volte, sempre in Champions League nel 2007. Il 2 ottobre 2007 l’Inter di Mancini battè il PSV di Ronald Koeman 2-0 grazie ad una doppietta di Ibrahomivic e al ritorno fu Julio Cruz a dare la vittoria ai nerazzurri.