Non basta l'ennesimo gol del capitano per evitare l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. Ecco i voti, i migliori e i peggiori del match di San Siro.

0 condivisioni

11 dic 2018 di Stefano Fiori

Una beffa assoluta, atroce: l'Inter dice addio alla Champions League per un doppio pareggio. Il suo, contro il PSV a San Siro, e quello del Tottenham in casa del Barcellona. Entrambe le partite finiscono 1-1, un esito che premia gli Spurs: inglesi avanti agli ottavi, nerazzurri che retrocedono in Europa League. Sotto di un gol per il clamoroso errore di Asamoah, gli uomini di Spalletti ci mettono tutto il cuore per cercare i tre punti. Il gol della speranza arriva nella ripresa, quando Mauro Icardi bagna le 200 presenze in nerazzurro con la rete dell'1-1.

In quel momento, anche un punto sarebbe bastato a qualificare l'Inter. Poi il pareggio del Tottenham ha fatto calare il gelo sul Meazza. A nulla è valso l'assalto finale, con Viergever che anticipa all'ultimo lo stesso Icardi e Lautaro che spreca di testa da pochi passi. Scopriamo allora i voti, i migliori e i peggiori di San Siro: ecco le pagelle di Inter-PSV.

Champions League, le pagelle di Inter-PSV

Inter (4-3-3): Handanovic 6; D'Ambrosio 5.5, de Vrij 6, Skriniar 7, Asamoah 4 (69' Lautaro Martinez 5.5); Candreva 6 (56' Keita 6), Brozovic 5, Borja Valero 6; Politano 7.5 (82' Vrsaljko sv), Icardi 7.5, Perisic 6. Allenatore: Luciano Spalletti 5.5.

PSV (4-2-3-1): Zoet 6.5; Dumfries 5, Sainsbury 6, Viergever 7, Angelino 5.5; Rosario 6, Hendrix 6; Lozano 6.5 (95' Pereiro sv), Gutierrez 6 (65' Sadilek 5.5), Bergwijn 6.5 (71' Malen 5.5); L. de Jong 5.5. Allenatore: Mark van Bommel 6.

I migliori

Icardi 7.5

Fa tutto quello che deve fare un capitano: trascina la squadra, lotta su ogni pallone, non molla mai una zolla di campo. E poi svetta più in alto di tutti, aggancia lo splendido cross di Politano e segna il gol della momentanea qualificazione. Finché il pareggio del Tottenham al Camp Nou non rende tutto inutile. Alla 200ª presenza in nerazzurro, Maurito segna la sua quarta rete in sei presenze in Champions League. Lui gli ottavi avrebbe meritato di giocarli d'ufficio.

Politano 7.5

Una prestazione eccezionale per grinta, inventiva, continuità nel confondere le idee ai difensori olandesi. È l'acquisto più riuscito del mercato interista, stasera lo conferma in pieno. Pennella l'assist perfetto che Icardi spinge in porta. Esce tra la standing ovation di San Siro, mentre l'Inter è ancora virtualmente qualificata.

152 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-151

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-152

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v PSV - Champions League 2018/2019-foto-153

Chiudi 1 di 152

I peggiori

Asamoah 4

L'errore che costa la Champions League all'Inter. Messa così suona brutale, ma è la cruda verità. Era partito bene, il ghanese, tra gli uomini più esperti in campo internazionale. Eppure è una sua clamorosa, incredibile distrazione a lanciare Bergwijn verso l'assist per il vantaggio di Lozano. Da quel momento in poi, cerca disperatamente di farsi perdonare: ne esce fuori una prestazione confusa e piena di giocate forzate. Abbandona il campo tra gli applausi d'incoraggiamento dei tifosi: l'unica nota positiva della sua serata.

Brozovic 5

Non è il solito Epic Brozo, per niente proprio. Sembra giocare con il freno a mano tirato, non inventa mai una giocata che possa essere decisiva. Anzi, se possibile spreca anche un paio di occasioni invitanti.