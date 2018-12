I nerazzurri vengono eliminati per la differenza reti negli scontri diretti con il Tottenham. Borja Valero amaro: "Abbiamo cominciato bene, ma poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia".

11 dic 2018 di Elmar Bergonzini

Tanta amarezza. Per quel palo colpito da Perisic, per le tante occasioni sprecate, per quel gol del Tottenham arrivato solo nel finale. L'Inter è stata eliminata dalla Champions League per la differenza reti negli scontri diretti con gli Spurs. I nerazzurri non sono riusciti a battere il PSV, già eliminato, nel proprio stadio. Un 1-1 beffardo, visto il cammino fatto fino a stasera.

La sensazione è che l'Inter si sia disinnescata da sola, abbia gettato al vento quanto di buono fatto. Anche per questo mister Luciano Spalletti è piuttosto deluso al termine della partita di Champions League con il PSV:

Non siamo riusciti a mantenere la tranquillità dovuta, benché fosse ancora possibile recuperare. Ci siamo innervositi, abbiamo perso qualche palla di troppo. Tatticamente eravamo disordinati, perdendo la gestione della palla e della partita. Loro non hanno tirato in porta quasi mai, ma in contropiede erano pericolosi e ci siamo spaventati, non riuscendo a sviluppare la partita come volevamo.

L'Inter è stata di fatto travolta dalle emozioni dopo il gol di Lozano, staccando la spina e gettandosi in attacco con troppa frenesia. Atteggiamento che ha deluso Spalletti che chiedeva alla propria squadra un atteggiamento più maturo:

Questa partita aveva un peso psicologico importante, andava tenuta in equilibrio, invece è diventata una gara frenetica e su di noi è aumentata la pressione.

Il gol di Icardi, arrivato a 17 minuti dalla fine, bastava a qualificare l'Inter agli ottavi di Champions League. Almeno fino al pareggio di Lucas a Barcellona quando mancavano pochi giri d'orologio al 90'. L'Inter però, trovato l'1-1 con il PSV e con il Barcellona ancora in vantaggio con il Tottenham, ha abbassato i ritmi, accontentandosi del risultato. Spalletti però afferma che era impossibile non comunicare ai giocatori in campo il risultato de Camp Nou:

Come si fa a tenerlo nascosto? Il pubblico sa cosa succede, i giocatori percepiscono i boati. La Uefa mi ha chiesto se volevo che venisse scritto il risultato sul tabellone oppure no e io ho acconsentito perché tanto lo avrebbero saputo tutti lo stesso. Inoltre penso che si debba avere lo spessore mentale per accettare gli eventi.

All'Inter mancava Nainggolan, giocatore a lungo richiesto da Spalletti in estate. Il tecnico però non accetta alibi:

I giocatori fanno la differenza sempre all'interno del contesto di squadra. Bisogna far tutto, tutti insieme. Si guardi Icardi: stasera ha giocato molto bene palleggiando in mezzo al campo e facendo pure gol. Abbiamo fatto gli stessi punti del Tottenham, ciò che dispiace è che stasera potevamo fare meglio, ma ci siamo fatti trasportare dalle tensioni della gente. L'amarezza è enorme.

Simile l'analisi fatta da Borja Valero, in campo per tutti e 90 i minuti di gioco. Il cervello del centrocampo era lui, ma non è riuscito a prendere per mano i compagni e a calmarli nei momenti di maggiore difficoltà:

Proviamo amarezza, delusione... Avevamo tutto in mano per qualificarci ma non ce la abbiamo fatta. Abbiamo cominciato bene la partita, giocando con intensità e creando molte occasioni, poi però, subito lo 0-1, ci siamo fatti prendere dalla frenesia, sbagliando molti palloni e consentendo al PSV di crearci problemi in contropiede. Sapevamo che dovevamo vincere per forza, a volte le emozioni giocano un brutto scherzo. La partita era lunga, andava gestita in modo migliore.

Il centrocampista nerazzurro smentisce chi afferma che la squadra abbia abbassato i ritmi perché convinta di poter passare con il solo pareggio:

Non stavamo pensando al Tottenham, sapevamo che dovevamo vincere. Quel gol preso ha pesato tanto, ha cambiato la partita e ci è costato la qualificazione.

E se ne va, con tanta amarezza. Perché l'Inter si ritrova retrocessa in Europa League dopo aver disputato un'ottima Champions League. Incredibilmente buttata via contro il PSV già eliminato.