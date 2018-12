Gli azzurri, primi nel girone, si giocano il passaggio ad Anfield.

0 condivisioni

6 ore fa di Alessandro Naimo

Liverpool-Napoli è decisiva per il Gruppo C di Champions League. Dopo la vittoria contro la Stella Rossa, la squadra di Ancelotti ha ottenuto il primo posto nel girone, ma ancora non è detta l'ultima parola. La classifica vede infatti il Napoli primo con 9 punti, ma subito dietro seguono PSG con 8 punti e Liverpool a 6. Anche la Stella Rossa ha ancora possibilità di qualificarsi ma solo per l'Europa League, nonostante sia ultima con 4 punti. Gli azzurri dovranno vincere ad Anfield per riuscire a staccare un pass per gli ottavi come primi classificati. Un pareggio, invece, permetterebbe al Napoli di qualificarsi: la posizione dipende però dal risultato di Stella Rossa-PSG. In ogni caso Ancelotti ha già affermato di non preparare la sua squadra ad una partita difensiva, ma di voler andare ad Anfield per far risultato.

Champions League, dove vedere Liverpool-Napoli in TV e streaming

Liverpool-Napoli, match valido per la 6ª giornata di Champions League, è in programma ad Anfield alle 21. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Liverpool-Napoli in TV e streaming. La gara verrà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. È possibile seguire Liverpool-Napoli in streaming collegandosi alla piattaforma Sky Go, tramite app per pc, smartphone e tablet. Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky.