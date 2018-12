La gara decide le sorti dei nerazzurri in Champions

di Alessandro Naimo

Inter-PSV Eindhoven è la gara decisiva per il prosieguo dei nerazzurri in Champions League. La squadra di Spalletti, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, ha perso l'ultima gara europea in casa del Tottenham: il gol segnato da Eriksen nel finale costringe l'Inter a dover far risultato oggi contro gli olandesi, e sperare che il Tottenham cada contro il Barcellona al Camp Nou, o al massimo pareggi. La situazione di classifica vede infatti i blaugrana primi nel Gruppo B di Champions League con 13 punti, mentre Tottenham e Inter sono entrambi a 7 punti e conosceranno il loro futuro solo questa sera. Il PSV è invece ultimo con un solo punto conquistato. Spalletti dovrebbe affidarsi a Icardi, mentre sono out Vecino e Nainggolan.

Champions League, dove vedere Inter-PSV in TV e streaming

Inter-PSV, gara valida per la 6ª giornata di Champions League, è in programma per martedì 11 dicembre allo Stadio San Siro di Milano, fischio d'inizio alle 21.00. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Inter-PSV in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Chi non può seguire la gara in TV, può collegarsi al servizio di streaming Sky Go, disponibile tramite app per pc, smartphone e tablet e riservato agli abbonati Sky.