A poche ore dal match decisivo per la qualificazione agli ottavi parla il patron degli azzurri.

6 ore fa

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo ad Anfield per affrontare il Liverpool e conquistare un posto negli ottavi di Champions League. La situazione del Gruppo C, a 90' dal termine della fase a gironi, vede la squadra di Ancelotti prima a 9 punti, poi il PSG a 8, i Reds a 6 e la Stella Rossa a 4. Insigne e compagni possono quindi anche pareggiare per proseguire il loro cammino europeo.

Intanto fanno rumore le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha dichiarato:

C'è un'atmosfera bellissima in ritiro, ci apprestiamo a giocare - ha esordito De Laurentiis a Radio Kiss Kiss - una gara molto importante. La Champions League la reputo una competizione magnifica, fosse per me la allargherei per farla durare di più. Se dovessimo uscire non cambierebbe nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato. Abbiamo affrontato tante avversità, ora vanno liberate briglie del cavallo Napoli che non è un ciuccio. E poi siamo in mezzo al mare, il nostro elemento naturale che anche per i napoletani è importante. Mi auguro sia di buon auspicio

De Laurentiis ha poi concluso: