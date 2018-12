Pochettino schiera i titolarissimi per strappare la qualificazione al Camp Nou. Valverde si affida al turnover senza però stravolgere la formazione: in avanti ci sarà Messi.

0 condivisioni

7 ore fa di Daniele Rocca

Stati d'animo così diversi e così uguali. Due città, due stadi: Barcellona e Milano, il Camp Nou e San Siro. I destini incrociati di Inter e Tottenham, le squadre che si giocano il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. La squadra di Spalletti ospita gli olandesi del PSV, già eliminati, mentre gli Spurs fanno visita al Barcellona, già sicuro del primo posto nel Gruppo B.

Uno scontro diretto... a distanza. Inter e Tottenham hanno entrambe ottenuto 7 punti nel girone, ma il club inglese è avanti in virtù del gol segnato al Meazza. Non ci sono giri di parole: i nerazzurri sono qualificati se fanno meglio dei ragazzi di Pochettino, impegnati nella difficilissima trasferta del Camp Nou contro Messi e compagni.

Il Barcellona non si tirerà indietro, farà il suo dovere, cercando di vincere la partita e continuare la striscia di imbattibilità casalinga. È innegabile però che il destino dell'Inter sia legato a filo doppio con quello del Tottenham: se gli inglesi dovessero sbancare lo stadio blaugrana allora sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi. È una Champions League che non permette passi falsi.

Getty Images

Champions League, probabili formazioni Barcellona-Tottenham

È una partita che non conta nulla per i catalani. Ma un club come il Barcellona non scende mai in campo pensando di perdere: DNA vincente, mentalità da Champions League. Anche se è stato lo stesso Valverde ad ammettere che ci sarà spazio per un mini turnover in vista del match con il Barcellona. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione:

Sappiamo che sarà una gara molto dura, contro una grande squadra che si gioca la qualificazione. Cercheremo di vincere la partita, ma sicuramente farò qualche rotazione: veniamo da una sfida molto dispendiosa (derby con l'Espanyol, ndr) e ogni occasione è buona per dimostrare il nostro valore.

Fuori qualche titolare, dentro i calciatori meno impiegati della rosa. A cominciare da Cillessen, che prenderà il posto di ter Stegen tra i pali. In difesa è emergenza: coppia centrale che dovrebbe essere formata da Lenglet e Vermaelen, con Piqué che resterà a riposo. Sulle fasce Semedo e Jordi Alba, anche se la convocazione di Miranda farebbe pensare a una staffetta. A centrocampo è ballottaggio tra Arthur e Vidal, con l'ex Gremio in vantaggio sul cileno. Insieme a lui Denis Suarez e Busquets. Messi guiderà l'attacco con Coutinho e Munir.

💪⚽ Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova. También está Arthur. S. Roberto hace trabajo específico en el campo. También entrenan Iñaki Peña, Miranda y Riqui Puig del @FCBarcelonaB.

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/IxtgrxMgVW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2018

Per il Tottenham è già la partita più importante della stagione. Vincere vorrebbe dire passare il turno, indipendentemente dal risultato dell'Inter. Pochettino manda in campo i titolarissimi: davanti a capitan Lloris ci sono Walker-Peters (testa a testa con Aurier), Alderweireld, Vertonghen e Davies. A protezione della difesa Dier e Winks, mentre sulla trequarti ci si affida al talento di Alli ed Eriksen e alla velocità di Son. Tutto però dipenderà dalla vena realizzativa di Harry Kane, ancora una volta chiamato a trascinare gli Spurs.

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Jordi Alba; Denis Suarez, Busquets, Arthur; Munir, Messi, Coutinho. All. Valverde.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Winks; Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino.

Dove vedere Barcellona-Tottenham in tv e streaming

La partita del Camp Nou si gioca martedì 11 dicembre, calcio d'inizio alle ore 21. Barcellona-Tottenham è visibile su Sky Sport. Due canali trasmetteranno il match in esclusiva: Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 254 del satellite). L'ultima giornata del Gruppo B di Champions può essere seguita in streaning anche su pc, tablet e smartphone tramite SkyGo.

1X2: le quote dei bookmakers

Nonostante il turnover annunciato da Valverde, il Barcellona resta favorito per il match contro il Tottenham. Il fattore campo può essere determinante, con il segno 1 che paga 1,95 volte la posta. La vittoria degli Spurs è data a 3.35, ancora più alto il pari a 4. Così come per il match d'andata, ci si aspetta una partita con molte reti: l'Over è a 1.40, proprio come il GG, a 2.70 Under e NG. Se vi state chiedendo chi sia il primo marcatore più accreditato, la risposta è scontata: il fatto che sia Messi a sbloccare il risultato paga 4.25 volte l'importo scommesso, ma Kane è vicino a 5. Interessanti le quote di Alli (10) ed Eriksen (12).

Vota anche tu! Come finirà il match del Camp Nou tra Barcellona e Tottenham? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Barcellona Pareggio Tottenham Come finirà il match del Camp Nou tra Barcellona e Tottenham? Condividi



Statistiche e curiosità

È la seconda volta che Barcellona e Tottenham si incontrano in Champions League. La prima ovviamente risale al match d'andata: le due squadre infatti non si erano mai incontrate in una competizione europea prima di questa stagione. L'arbitro del match sarà il serbo Mazic: lo stesso direttore di gara della finale di Kiev vinta dal Real Madrid contro il Liverpool (3-1).