Il tecnico dei partenopei, alla viglia della sfida da dentro o fuori di Anfield, indica la strada ai suoi: "Dopo la gara di andata abbiamo acquisito fiducia e convinzione. Non so cosa vogliano fare, so cosa dobbiamo fare noi."

7 ore fa di Simone Cola

Alla vigilia della sfida che se non vale una stagione certamente vale il passaggio del turno e l'approdo agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti professa fiducia e mescola le carte nella consueta conferenza stampa che precede la gara.

Liverpool-Napoli chiuderà il gruppo C della Champions League e la situazione è abbastanza chiara: in Inghilterra il Napoli partirà con due risultati utili su tre, dato che sia il pari che ovviamente la vittoria permetterebbero agli azzurri di chiudere davanti alla squadra vice-campione d'Europa allenata da Jurgen Klopp e strappare quindi il pass per il secondo turno a eliminazione diretta.

Persino una sconfitta di misura, a patto che Mertens e compagni segnino almeno un gol, andrebbe bene, dando per scontato naturalmente che il Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé non cada in casa della Stella Rossa fanalino di coda e già eliminata. Sono calcoli di cui Ancelotti sicuramente terrà conto ma che non intende fare in conferenza stampa, ribadendo invece che il Napoli si trova ad essere padrone del proprio destino in una partita importante ma che non può rappresentare uno spartiacque della sua intera gestione cominciata appena lo scorso luglio.

Champions League, Ancelotti senza paura: "So cosa dobbiamo fare per passare"

Non devo aspettare questa partita per sapere quanto siamo forti, questa partita ci dirà soltanto se andremo avanti in Champions oppure no. Dovremo fare risultato, non è niente di straordinario, è qualcosa nelle corde di questa squadra, poi comunque vada la stagione continuerà con il campionato, la Coppa Italia e l'Europa. Conosciamo l'avversario e non lo sottovaluteremo, era un girone difficile e ci siamo comportati molto bene, abbiamo dimostrato di avere personalità, adesso manca solo l'ultimo passo. Impossibile pensare che saremo superficiali.

Inserito in un girone che prevedeva anche il ricchissimo e fortissimo Paris Saint-Germain, oltre al Liverpool vice-campione d'Europa e l'insidiosa Stella Rossa capace comunque di raccogliere 4 punti (di cui uno all'esordio proprio contro gli azzurri) il Napoli avrebbe messo la firma dopo i sorteggi per trovarsi in una situazione come quella attuale all'ultima giornata. Tuttavia, adesso che il traguardo del passaggio in Champions League è vicino, le gambe potrebbero cominciare a tremare e il boato di Anfield fare paura.

Anfield è uno stadio bellissimo ed è bellissimo essere qui a giocare una partita tanto importante. L'atmosfera esalterà i giocatori, non temo il contrario. È vero che ci saranno molti tifosi del Liverpool, ma ci saranno anche 3mila napoletani e 40 milioni di tifosi con noi. Quando giochi in casa è normale che ci sia una carica diversa, ma questo vale per loro, per noi non cambierà niente. Siamo arrivati all'ultima gara e ce la andremo a giocare. L'arbitro? Non ci preoccupa, è esperto e affidabile.

Il Liverpool è una squadra fortissima, capolista della Premier League e con un tridente d'attacco che farebbe paura a qualunque difesa. Ancelotti ne è consapevole, ma rispetto non vuol dire paura e ribadisce la fiducia nella sua formazione, a cui si riserva di pensare ancora per mescolare un po' le carte in vista di 90 minuti di fuoco.